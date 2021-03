5 segreti per delle primule da fare invidia

Quando arrivano le primule è primavera. Questo piccolo fiore deve il suo nome proprio al fatto che è il primo a nascere quando si scioglie la neve, decretando l’inizio di una nuova stagione. Si può trovare di mille colori e in moltissime varianti.

Anche se è una pianta molto facile da coltivare è bene ricordare i 5 segreti per delle primule da far invidia. Non solo renderanno queste piantine rigogliose come ognuno spera. Ma si farà letteralmente invidia a chiunque sottovaluti questo fiore.

Ecco come fare

La prima cosa importante da sapere quando si ha a che fare con le primule è che bisogna rinvasarle. Quando vengono vendute spesso sono in vasetti molto piccoli. Anche se si vede la piantina sana davanti agli occhi, per continuare ad essere così ha bisogno di spazio. È quindi importante toglierle dai vasetti e metterle in un vaso più grande o nella terra.

Per fare questo procedimento si arriva subito al secondo segreto. Cosa fare con le radici. Quando si rinvasa una primula spesso ci si trova davanti a un groviglio di radici. Questo perché il vasetto dove sono cresciute non era sufficientemente grande. Prima di rinvasarle è bene districare la matassa in modo che attecchiscano bene nel terreno nuovo e possano continuare la loro fioritura.

Il terzo segreto riguarda l’acqua. Innanzitutto è bene controllare sempre il sottovaso, non devono crearsi ristagni d’acqua. Potrebbe marcire la pianta. Poi è importante ricordarsi di bagnarla a giorni alterni, se fa particolarmente caldo una volta al giorno.

Il quarto segreto è un accorgimento che andrebbe usato per ogni fiore e pianta. Una volta a settimana bisogna togliere foglie secche, eventuale erba che cresce, fiori appassiti. Il fatto che la primula sia facile da coltivare non significa che bisogna abbandonarla a sé stessa.

Per ultimo, ma non meno importante, il fertilizzante. Vista la crescita abbondante di questo fiore è vitale che abbia tutto ciò di cui ha bisogno. Ogni dieci giorni circa si andrà quindi a diluire il fertilizzante liquido con dell’acqua in modo che sia meno aggressivo e si spruzzerà direttamente.

Con questi 5 segreti per delle primule da fare invidia sicuramente si avrà una fioritura mai vista.