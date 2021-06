L’avvento della tecnologia digitale e degli smartphone ha rivoluzionato il modo di fare fotografia. La phone (o mobile) photography è la fotografia scattata direttamente con gli smartphone. Le fotografie così create possono essere visualizzate, stampate, condivise, modificate. È un cambiamento sociale enorme. Attraverso i selfie, diamo al Mondo un’immagine di noi, di come siamo o di come vorremmo essere. Attraverso Photoshop, possiamo modificare sulla fotografia le parti del nostro corpo che non ci piacciono. In un articolo precedente, abbiamo visto che grazie all’app Photocert possiamo essere sicuri che una foto non sia ritoccata con Photoshop. Le fotografie che mettiamo sui nostri profili sono la nostra identità social. Sorridere in una foto è un messaggio sempre rassicurante per i nostri contatti virtuali. Ecco dunque 5 segreti dei make-up artist per avere un sorriso perfetto nelle foto sui social più un consiglio per la foto su LinkedIn.

Il nostro profilo sui social

Soprattutto dopo la pandemia del Covid 19, ci è diventato chiaro che mondo virtuale e mondo reale sono strettamente legati. Siamo consapevoli che quanto carichiamo su internet (foto, video, documenti, commenti) diventa immediatamente di dominio pubblico, disponibile a chiunque probabilmente per sempre. Anche a distanza di anni, quello che abbiamo pubblicato potrebbe essere usato come prova di quel che eravamo. Per questo è importante essere noi stessi sempre, anche sui social. Si intuisce subito un sorriso forzato e il risultato della posa potrebbe essere imbarazzante.

5 segreti dei make-up artist per avere un sorriso perfetto e luminoso nelle foto dei profili social più un consiglio per la foto su LinkedIn

I make-up artist sono formidabili nel fare apparire sempre sorridenti e spontanei i vip. Ecco dunque alcuni segreti da loro rivelati:

a) un metodo semplice e veloce per un sorriso fotogenico è posizionare la lingua sul palato a contatto con i denti. In questo modo il sorriso appare meno forzato e più rilassato;

b) non stringere mai i denti. In caso contrario, il sorriso potrebbe sembrare un ghigno;

c) usare della vaselina sui denti per farli apparire luminosi e bianchi in foto, oppure bagnarli con la lingua prima della foto;

d) usare il sorriso di Duchenne: il famoso scintillio degli occhi. È quello generato da allegria e positività. Sorridere quindi anche con gli occhi. Il risultato è un sorriso più spontaneo;

e) essere felici davvero e non solo perché davanti a una camera.

Un piccolo suggerimento riguardo alla foto del profilo LinkedIn. LinkedIn è un social per mettere in contatto professionisti e aziende. Il nostro profilo farà la differenza nella ricerca del lavoro. La foto dovrà essere professionale, dovrà trasmettere empatia e sicurezza. Vestirsi quindi in modo adeguato e sfoggiare un sorriso luminoso e spontaneo.