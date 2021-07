In queste settimane, a causa del caldo, la sera lasciamo le finestre aperte per creare un po’ di ventilazione in casa. Chi vive nelle strade più frequentate della città soffre a causa degli odori sgradevoli che possono arrivare da fuori, fino alle stanze. Ma spesso la puzza che sentiamo proviene dai contenitori dei rifiuti, dentro casa. Il caldo in questi casi non è un buon alleato, peggiora la situazione e attira insetti vari. L’ambiente diventa poco igienico e salutare per noi stessi, soprattutto se si tratta della cucina. Per eliminare la proliferazione di batteri e la puzza è consigliabile mantenere i bidoni sempre puliti e posizionati in luoghi adatti.

Vediamo 5 rimedi della nonna facili e veloci per non fare puzzare la pattumiera d’estate, con il caldo torrido.

Il limone

Per assicurare un profumo di pulito duraturo, prendere delle bucce di limone e passarle all’interno del bidone della spazzatura. Con gli scarti, sarà garantita una fragranza agrumata. Il limone è un prodotto naturale, antibatterico, contrasta i cattivi odori ed è anche sgrassante. Prima di sfregare le bucce di limone è fondamentale prima lavare il contenitore da cima a fondo, per avere un buon risultato.

Caffè o cannella

Per profumare i nostri bidoni, si potranno usare fondi o chicchi di caffè, da sigillare in un sacchettino di tela. Il caffè in polvere si può versare direttamente sul fondo, a contatto con il sacchetto, ogni 3-4 giorni basterà sostituirlo. In alternativa si può usare una stecca di cannella, terrà anche lontano alcuni insetti.

Bicarbonato

Un ingrediente utile ad assorbire gli odori forti e l’umidità è il bicarbonato, basteranno un paio di cucchiai sul fondo della pattumiera o anche alla base del sacchetto. Può anche essere usato, diluito con acqua, per il lavaggio dei contenitori.

Doppio sacchetto

Non sottovalutare mai l’utilizzo del doppio sacchetto, un gesto banale che può salvare la situazione più volte. Per evitare che i sacchetti si distruggano, gettare con cura i rifiuti. Tra il primo e il secondo sacchetto si potranno aggiungere bucce di limone o cotone con poche gocce di olio essenziale, per contrastare gli odori forti.

Ecco i semplici 5 rimedi della nonna facili e veloci per non fare puzzare la pattumiera d’estate, con ingredienti naturali.