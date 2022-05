Curare il proprio aspetto fisico è segno di rispetto per se stessi e rafforza anche l’autostima. Quando scegliamo cosa indossare, cerchiamo qualcosa che rispecchi un po’ la nostra personalità o che possa nascondere dei punti critici del nostro corpo. A volte si hanno dei fianchi larghi oppure un seno importante e dei capi adatti possono farci sentire a nostro agio.

Il trucco è un altro aspetto da considerare. Ci sono colori che fanno risaltare meglio gli occhi chiari o marroni e prodotti che ci aiutano a camuffare delle imperfezioni. Passando ai capelli, c’è chi segue le ultime tendenze della moda e va spesso dal parrucchiere per cambiare colore e taglio. Per tenere a bada dei ciuffi o dei ricci ribelli si usano alcuni prodotti come gel e lacche. Se avvertiamo delle irritazioni o preferiamo qualcosa di naturale e anche economico, con pochi ingredienti c’è la possibilità di preparare un fissante a casa.

5 ricette per fare la lacca a casa con limone e zucchero e altri ingredienti naturali per fissare la piega

Ecco qualche dritta per preparare una lacca fai da te:

per tutti i tipi di capelli, sciogliere due cucchiai di zucchero in 200 ml di acqua distillata calda. Fare raffreddare e, se si vuole, aggiungere una goccia di olio essenziale di lavanda. Trasferire in un recipiente dotato di spruzzino e agitare prima di applicare sui capelli;

al posto dell’acqua demineralizzata si può provare ad usare l’acqua di rose. Basterà seguire lo stesso procedimento senza l’aggiunta dell’olio essenziale;

per capelli grassi, spremere un limone in 150 ml di acqua distillata con 5 grammi di zucchero. Fare bollire un minuto e poi far raffreddare. Aggiungere una goccia di olio essenziale di arancio e versare in uno spruzzino. Agitare prima dell’uso. Conservare poi in frigorifero;

per capelli secchi o crespi, sciogliere 2 cucchiai di zucchero in 150 ml di acqua distillata calda. Appena si raffredda, aggiungere un cucchiaio di olio di ricino e una goccia di olio essenziale di rosmarino. Versare in un contenitore spray e agitare;

per idratare i capelli e fissarli si possono miscelare 100 ml di aloe gel e 200 ml di acqua distillata.

Con pochi ingredienti che spesso troviamo a casa per altri usi possiamo, quindi, eseguire queste 5 ricette per fare la lacca. In questo modo fisseremo i nostri capelli usando solo prodotti naturali. Si consiglia di prepararne in quantità adeguata e poi conservare in frigo per qualche settimana.

