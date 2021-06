Come è meglio vestirsi per viaggiare in aereo? Potrà anche sembrare una domanda inutile, superflua e forse un po’ bislacca ma così non è. In fatto di viaggi in aereo ci sono, infatti, delle “regole non dette” che sarebbe bene conoscere.

Regola base fondamentale: la comodità prima di tutto.

A questo punto approfondiamo il discorso un po’ più nel dettaglio.

5 regole per viaggiare comodi in aereo e arrivare a destinazione freschi e rilassati

Vestirsi a cipolla

Che la nostra destinazione finale sia una spiaggia caraibica con 30 gradi o la Lapponia nel pieno dell’inverno a -30 gradi non dobbiamo partire da casa già pronti per la nostra meta.

Sia in aeroporto che sull’aereo c’è sempre l’aria condizionata molto alta, evitare pertanto un abbigliamento troppo leggero. La soluzione più comoda è vestirsi a strati.

È bene avere a portata di mano una felpa con la zip facile da aprire o un cardigan. Consigliata anche una sciarpina leggera tipo pashmina per riparare la gola da eventuali colpi di aria fredda. Evitare assolutamente pantaloncini e gonne corte perché riparare le gambe dal freddo risulterebbe troppo difficile.

Tessuti traspiranti

Prediligere indumenti larghi e comodi e in tessuti traspiranti come lino, cotone e seta. No assoluto ai tessuti sintetici sia perché fanno sudare sia perché creano cattivi odori e non è di certo la situazione più piacevole da creare in un abitacolo insieme a tante altre persone.

Scarpe comode

Anche le calzature devono essere comode. Non devono stringere troppo i piedi e devono essere facili da mettere e togliere durante i controlli di sicurezza. Vietati sandali, ciabatte e infradito. Evitare anche i tacchi che farebbero gonfiare subito le gambe.

Calze compressive e abiti

Chi ha problemi di circolazione, e le donne in particolare, dovrebbe indossare le calze compressive o calze elastiche che effettuano un micromassaggio molto utile per migliorare la circolazione. Soprattutto durante i voli molto lunghi le gambe tendono a gonfiarsi e a diventare pesanti. Il rischio nei soggetti già a rischio è la trombosi venosa. Sempre per il discorso pressione e circolazione sanguigna, evitare nella maniera più assoluta tutto ciò che può stringere e comprimere. Vietati quindi i jeans, le cinture e i calzini troppo stretti che lasciano il segno sulla caviglia o sul polpaccio.

Ecco dunque le 5 regole per viaggiare comodi in aereo e arrivare a destinazione freschi e rilassati!

