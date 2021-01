Il cibo orientale è tra i più amati al mondo. Specialmente come cibo da asporto è tra i più richiesti insieme alla pizza. Per cibo orientale si intende cucina giapponese, cinese, thailandese o più in generale “cucina fusion”. Una delle caratteristiche fondamentali della cucina orientale è l’uso delle bacchette.

Per qualsiasi tipo di pietanza, tranne che per le zuppe, le bacchette sono fondamentali.

Per questo motivo non si può rischiare di fare brutte figure e chiedere le posate. Inoltre imparare un nuovo modo di fare qualcosa attiva il cervello ed è divertente. Prima di imparare però bisogna conoscere il galateo. Ci sono ben 5 regole del galateo orientale per mangiare con le bacchette senza offendere nessuno. Per scoprirle basta continuare a leggere l’articolo.

La maleducazione a tavola in Oriente

Di qualsiasi cibo si tratti – sushi, sashimi, noodles, spiedini di gamberi, pollo etc. – la regola fondamentale per mangiare educatamente con le bacchette è non infilzare il cibo.

In genere questo accade quando non si impara il modo corretto di usarle. Per questo si consiglia un corso accelerato prima di andare al ristorante.

Allo stesso modo è considerato poco rispettoso infilare le bacchette nella ciotola di riso come Excalibur nella Roccia. Questo gesto è riservato agli spiriti delle persone che non ci sono più. La soluzione è il piccolo piedistallo, parte dell’apparecchiatura, che si trova generalmente a destra. È molto educato riporle lì alla fine del pasto. Non vanno mai messe sopra il piatto o la ciotola. Meglio allora davanti a sé con le punte rivolte a sinistra.

Un altro gesto di maleducazione consiste nel leccare, succhiare o mordere le bacchette. Sono considerati tutti gesti di grande mancanza di rispetto.

5 regole del galateo orientale per mangiare con le bacchette senza offendere nessuno

Ecco il divieto dei divieti: passarsi le cose tramite le bacchette. Non si deve pensare di essere generosi e di passare il proprio cibo a qualcun altro tramite le bacchette. Anche in questo caso rimanda a una tradizione funeraria. Questa consiste nel passarsi i resti del defunto tramite le bacchette.

Per finire, una regola della cucina orientale è mai dividere le bacchette e usarle come se si giocasse a Shangai. E un’altra raccomandazione, mai indicare qualcuno con le bacchette.