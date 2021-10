5 regole che pochi conoscono per fare bella figura a tavola e stupire i propri ospiti

Il galateo è una delle leggi non scritte più famose del Mondo. Dal Medioevo in poi, la buona educazione e il rispetto di alcune regole basi comportamentali sono entrati in un codice da tramandare alle generazioni successive. Oggi giorno sembra che la modernità stia spazzando via anche le buone maniere. L’educazione sembra venire meno e tanti ragazzi sono privi di regole precise. A tavola, per esempio, sembra non esserci più un codice di disciplina. Forse una volta era estremamente rigoroso, finanche stucchevole, ma i nostri tempi stanno esagerando dall’altra parte. Vediamo di mettere un po’ d’ordine sulle regole base da seguire quando si partecipa a un pranzo o a una cena.

Partiamo dalla prima

Iniziamo dalla prima regola con la postura. Sedersi in maniera composta sembra ormai una cosa utopistica. Schiene diritte se ne vedono sempre meno. I gomiti non devono mai essere appoggiati al tavolo. Le braccia devono seguire il corpo, solo le mani possono stare sul tavolo. Il primo gesto da fare è di prendere il tovagliolo, aprirlo e appoggiarlo delicatamente sulle ginocchia. No a eventuali sbandieratori che compiono questa azione in maniera grossolana! Altro aspetto importante è la posizione dei gomiti quando tagliamo le pietanze. Non devono essere posti ad alettone, ma stare vicini al busto, accostati ai fianchi, in modo che siano i polsi a far muovere le posate.

Passiamo poi alla seconda regola con l’utilizzo di quest’ultime. La forchetta deve essere tenuta con pollice e indice quando si solleva verso la bocca. È il boccone che si dirige verso di lei e non il nostro corpo a piegarsi verso la forchetta. Questo per non perdere mai la posizione iniziale. Il coltello non va mai messo in bocca, per nessun motivo. Deve servirci solo per tagliare, niente di più.

Terza regola fondamentale di questi tempi è quella relativa al telefono. Mai appoggiarlo sulla tavola! Sarebbe meglio metterlo in modalità silenzioso e tenerlo lontano da noi. Scordarci di lui per la durata del pasto oggi sembra diventato impossibile, ma, se vogliamo fare bella figura con i nostri commensali, dobbiamo dimenticarcene assolutamente.

La quarta regola è relativa ai movimenti da non fare. Passare un piatto davanti agli occhi del nostro vicino è sbagliatissimo. Alzare anche solo leggermente il sedere dalla sedia per prendere l’acqua o il vino, ancora di più.

Infine, ultima regola, fondamentale, non fare rumore molesti né durante la masticazione, né quando si beve. Si mastica delicatamente e con la bocca chiusa, sminuzzando bene il cibo e non ingoiandolo subito. Si appoggiano le labbra al bicchiere e senza inclinarlo in maniera eccessiva, si assume la bevanda lentamente. Non è necessario bere tutto e subito, ma è più elegante assumere la bevanda in piccoli sorsi, soprattutto il vino.

Ecco, dunque, le 5 regole che pochi conoscono per fare bella figura a tavola e stupire i propri ospiti. Regole di galateo che una volta si insegnavano sin da piccoli e che oggi sembrano essersi perse, condizionate principalmente dalla velocità con cui si mangia.