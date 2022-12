5 regali originali da fare a Natale per gli amanti degli animali

Regalare i prodotti giusti per le persone giuste è una vera e propria arte. Alle volte i più graditi sono quelli fatti in considerazione delle passioni e degli affetti di ciascuno. E per gli amanti dei cani e dei gatti questi 5 regali potrebbero fare breccia.

Le ultime giornate prima delle festività sono spesso dedicate all’acquisto dei regali. Tra gli elementi da tenere in considerazione per fare la scelta giusta, c’è senza dubbio la passione per gli animali del destinatario. Possiamo risolvere in poco tempo ed in maniera geniale la questione, anche sfruttando negozi che non necessariamente saranno presi d’assalto.

Così ecco 5 regali originali da fare a Natale per gli amanti di gatti e cani.

Regali utili ma anche colti

Probabilmente andare in tappezzeria prima delle festività non ci sottoporrà a lunghe code. Proprio qui potremmo trovare un regalo delizioso come un cuscino cucito e rappresentato a tema animali. Molto elegante ed ironico è il modello contenente effigi di animali vestiti di uniforme militari del passato. Potremmo trovare un protagonista simile all’animale del destinatario del regalo. Sarà un pensiero certamente gradito, utilizzabile in molti ambienti diversi, e niente affatto banale.

Potremmo pensare di incentivare l’amore degli animali tramite la letteratura. Per un proprietario di cani potremmo scegliere “Il cane e il filosofo” di Leonardo Caffo. Si tratta di una raccolta di pensieri esistenziali sulla natura dei migliori amici dell’uomo. Una sorta di varco verso gli interrogativi che riguardano la vita, l’amicizia ed il tempo che passa. Per un proprietario di un gatto potremmo invece scegliere “GattoLavori. Un compendio di gatti acculturati” di Susan Herbert. Si tratta di un libro illustrato con gli acquerelli di un’artista che ha rielaborato le grandi opere della storia dell’arte sostituendo dei felini agli originali protagonisti. Per gli amanti della lettura, comunque, le idee regalo sono infinite. Ad esempio per le persone avanti con l’età ci sono tanti libri da non perdere.

Via libera al gioco, un cane andrà sempre matto per uno spara palline. Esistono di tutti i tipi: dalle catapulte (a pochi euro), fino alle macchine automatiche con gittata variabile. La cifra in questo caso aumenta fino a qualche decina d’euro, ma il risultato sarà assicurato.

Il gioco è una componente molto importante anche per i felini. È un modo per esercitare la propria fantasia e per muovere i muscoli. Aspetto che restringerà anche i movimenti notturni e il disturbo arrecato in attività più dannose. Un giocattolo di legno per gatti è sempre un’idea funzionale e gradita.

Pensiamo poi alle potenzialità tecnologiche per personalizzare i regali. Presso molti studi fotografici ormai è possibile ordinare oggetti di piccolo arredo o di uso quotidiano personalizzati con foto dei nostri amici a quattro zampe: tazze per la colazione, calendari per il nuovo anno e pantofole sono alcuni dei tanti esempi possibili. Non perdiamo dunque la possibilità di mettere la nostra fantasia al servizio dell’utilità.

Ai regali dati si sostituiranno poi quelli ricevuti. Se ci toccasse un dono non gradito però possiamo pensare ad altri sistemi per guadagnarci qualcosa.