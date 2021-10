La doccia è un elemento essenziale in ogni casa, che ci permette di eseguire una corretta igiene personale. Inoltre, farsi la doccia è un momento rilassante, in cui godersi il calore dell’acqua sulla pelle. Per questo, la scelta della doccia perfetta per la propria casa è molto importante e non va presa alla leggera.

Prima di decidere quale sia la doccia perfetta, ci sono alcune domande a cui rispondere, per capire quale sarà la doccia adatta a noi. Continuando a leggere, vedremo quali sono le 5 questioni da porsi per scegliere in pochi minuti la doccia migliore e perfetta per il proprio bagno.

5 questioni da porsi per scegliere in pochi minuti la doccia migliore e perfetta per il proprio bagno

Per molte persone è importante avere una doccia di notevoli dimensioni, soprattutto se si è alti. Però, non sempre avere una doccia grande è utile: se si è di piccola statura non servirà a nulla, se non a far lievitare i costi. Quindi, se si desidera una doccia grande, si è alti e si ha lo spazio nel bagno, si potrà scegliere una doccia di notevoli dimensioni. Altrimenti, meglio di no.

Comodità

La doccia è un momento di relax che ci si concede a fine allenamento o dopo una giornata stancante al lavoro. Per cui, si consiglia di non scegliere il risparmio ad ogni costo, ma di cercare sempre la comodità. Questo riguarda sia le dimensioni del piatto e del box doccia, che le proprie necessità. Se si vive con anziani o bambini, sarebbe meglio pensare di aggiungere dei sistemi di sicurezza, anche se costassero un po’ di più.

Pulizia

Nel Mondo esistono persone più o meno ordinate e spesso, quando si appartiene alla seconda categoria, la pulizia della doccia si trascura un po’. Non c’è nulla di male, ma nella scelta della doccia sarebbe meglio optare per un modello semplice e rapido da pulire. Per cui, a volte sarebbe meglio optare per il modello più comodo, anche se magari non ha quei dettagli estetici che tanto amiamo.

In più, nella scelta della doccia attenzione alla decisione del colore: in effetti, i colori scuri tendono a risaltare le macchie. Calcare e sapone saranno ben in vista sui colori scuri, per cui si consigliano colori chiari per una pulizia più semplice.

Infine, spesso una doccia con anta a battente si pulisce meglio e più facilmente di una con ante scorrevoli.

Il soffione o la doccetta

Oltre a piatto doccia e box doccia, l’altra scelta fondamentale è tra soffione o doccetta. Il primo può essere a parete o a soffitto ed è un elemento fisso, il secondo si aggancia alla parete e si può staccare per comodità. La decisione è personale, ma si consiglia di sceglierli con più di un getto perché offrono un’esperienza più rilassante.

Budget

Per concludere, una volta valutato quale piatto doccia, box doccia e soffione scegliere, si dovranno valutare i costi. Certamente, se c’è un budget da rispettare non si potranno fare determinate scelte, ma in ogni caso si consiglia di investire in una doccia di qualità. Altrimenti, si rischia di risparmiare nel breve periodo, ma di dover sostituire dopo pochi anni il box doccia o altre componenti.

Ecco, dunque, quali sono le 5 questioni da porsi per scegliere in pochi minuti la doccia migliore e perfetta per il proprio bagno.

