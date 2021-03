Superare ed affrontare la rabbia e il cattivo umore si può con 5 consigli da mettere in pratica a piccoli passi. Le emozioni sono un sentimento forte ed incontrollabile che condizionano il nostro umore e le nostre scelte.

La rabbia è un reazione emotiva che subentra quando non si riesce ad ottenere ciò che si vuole e il cattivo umore può essere una conseguenza alla reazione emotiva. Questo status può condizionare la vita sociale creando delle incomprensioni e di conseguenza allontanare le persone vicine a noi.

Per evitare queste conseguenze spiacevoli, bisogna sforzarsi di controllarsi quando si è arrabbiati superando le emozioni e non lasciando che queste rovinino il resto della giornata.

5 pratici consigli per affrontare e superare la rabbia e il cattivo umore

Quando ci si trova a dover contrastare una forte emozione come la rabbia, come primo step, bisogna essere consapevoli di ciò che sta accadendo. Avere la giusta lucidità può aiutare a prendere decisioni importanti senza farsi condizionare dall’umore. Non bisogna sopprimere la rabbia, ma canalizzarla verso un obbiettivo, creando progetti e raggiungendo traguardi. Le emozioni non devono mai essere soppresse per il benessere emotivo e mentale per evitare lo stress conseguenziale come mal di testa, gastrite nervosa o altri problemi collegati.

Uno stile di vita sano, aiuta a mantenere il buon umore. Fare attività fisica, aiuta a sfogare ogni impulso negativo ed inoltre gli esercizi fisici rilasciano anche sostanze chimiche come la dopamina, endorfine e serotonina.

Anche il cibo vuole la sua parte. I vari impegni tra il lavoro e la famiglia, spesso non consentono di fare un pasto regolare e può succedere che non ci sia tempo da dedicare al cibo sano, facendo spazio al cibo spazzatura del mordi e fuggi. In questi casi, bisogna organizzare gli impegni e cercare di addolcire l’umore con uno spuntino buono e sano.

Sforzarsi di sorridere può essere un esercizio importante in quanto l’atto fisico può indurre la mente a pensare che si è davvero felici. In questi casi il corpo rilascerà la sostanza chimica, l’endorfina che aiuterà ad essere di buon umore.

Bisogna saper affrontare le emozioni forti, e quelle negative come la rabbia, è necessario lasciarla andare. Imparare a lasciar correre può essere la chiave di tutti i problemi collegati alla rabbia e al cattivo umore. Non è facile, quando questa emozione pervade tutto il corpo come una scarica elettrica, bisogna fare qualche respiro profondo e pensare ad altro.