Quando si parla di abbronzatura quasi nessuno ci vuole rinunciare. Esistono molti metodi per avere un colorito scuro ed invidiabile, ma se si vuole ottenere la tintarella perfetta con metodi naturali la dieta può aiutare.

Infatti, esistono alcuni alimenti particolarmente ricchi di sostanze come il beta-carotene, gli antiossidanti, la vitamina E e di acqua. Sono questi i vostri migliori alleati per l’abbronzatura.

Per l’appunto, esistono integratori che aiutano la pelle a prendere e mantenere colore. Questi integratori sono a base di beta-carotene, vitamina E ed antiossidanti. Per cui, se queste sostanze si integrano direttamente con la dieta, tanto meglio!

Per sapere quali sono gli alimenti migliori per l’abbronzatura, leggete qui.

5 pietanze da non perdere per favorire un’abbronzatura splendida e che duri a lungo grazie a degli ingredienti strepitosi per la pelle

Insalate: le verdure sono tra gli alimenti che fanno meglio all’organismo. In particolare, un’insalata con lattuga, radicchio rosso, salmone, pomodorini, semi di lino ed olio d’oliva è ricca di beta-carotene, antiossidanti ed omega 3. Queste sostanze favoriscono l’abbronzatura e proteggono la pelle dall’invecchiamento causato dal sole.

Spaghetti al pomodoro: il pomodoro è ricco di antiossidanti, e un classico spaghetto al pomodoro condito con un filo d’olio d’oliva è l’ideale per l’estate.

Vellutata di carote: come dice il nome, le carote sono ricchissime di beta-carotene e vanno consumate preferibilmente cotte. Per cui, una vellutata condita con semi di lino e un filo d’olio di oliva forniranno all’organismo l’omega 3 ed il beta carotene.

Macedonia: la frutta è ideale d’estate perché ricca d’acqua e vitamine. In particolare, una macedonia con albicocche, melone, frutti rossi, fragole e banane darà la giusta quantità di beta-carotene ed antiossidanti al vostro organismo.

Torta ace: leggera e deliziosa, è un dolce ideale per qualunque stagione. D’inverno aiuta a rafforzare il sistema immunitario grazie alla vitamina C, d’estate aiuta la pelle con la vitamina E e con le carote.

Infine, la cosa più importante e da non dimenticare è che l’idratazione è essenziale per abbronzarsi con facilità e per proteggere la pelle dal sole.

Quindi, sono queste le 5 pietanze da non perdere per favorire un’abbronzatura splendida e e che duri a lungo grazie a degli ingredienti strepitosi per la pelle. Inserendoli nella dieta e bevendo almeno 2 litri di acqua al giorno, sarà molto più semplice prendere colore.