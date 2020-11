Moltissimi bambini desiderano di avere un criceto come animale domestico. E come dir loro di no! Questi animali piccolissimi sono molto teneri e affettuosi e mantenerli non porta via né troppo tempo né troppo denaro. Se siamo nuovi nel mondo dei criceti, forse non sappiamo ciò che dobbiamo mettere nella gabbietta per far vivere in serenità il nostro amichetto.

Oggi, gli Esperti di ProiezionidiBorsa sveleranno quali sono i 5 oggetti da mettere nella gabbietta del criceto per farlo vivere benissimo. Oltre alla classica ciotolina per il cibo e all’acqua, possiamo infatti personalizzare la gabbietta per far sì che il nostro criceto viva come un re. Vediamo come fare.

Le cose essenziali

Per rendere il nostro criceto felice, si consiglia di mettere non una ciotola sola, ma due. In questo modo una potrà essere usata per il mangime specifico per criceti, mentre l’altra per le verdurine fresche. Il nostro animaletto sarà libero di scegliere cosa mangiare e sarà molto più contento.

Se teniamo il fondo della gabbietta vuoto stiamo facendo un errore enorme. I criceti si divertono molto a nascondersi, grattare a terra e correre. È quindi necessario avere un fondo di segatura spesso e naturale, in modo che non sia nocivo per il criceto e che possa divertirsi. Inoltre, con un fondo del genere, i bisogni del criceto verranno assorbiti immediatamente e il loro odore non si spargerà per casa.

Cuccetta e giochi sono importantissimi

Inserire nella gabbietta una cuccetta confortevole è fondamentale. Studiamo però bene la grandezza: deve essere proporzionata a quella del nostro criceto. Riempiamola di cotone idrofilo per creare un letto morbido in cui il nostro amichetto potrà riposare in tutta sicurezza.

Anche la presenza di giochi è essenziale. Solitamente siamo abituati a vedere una ruota all’interno delle gabbiette, ma possiamo optare anche per giochi diversi. I criceti, infatti, si divertono moltissimo a correre su ponticelli di legno e dentro ai tunnel. Disponiamo questi giochi dentro la gabbietta in modo tale che siano facilmente accessibili, ma anche che ci sia abbastanza spazio per muoversi.

La vaschetta per la pulizia

La vaschetta di sabbia è l’ultimo dei 5 oggetti da mettere nella gabbietta del criceto per farlo vivere benissimo. I criceti amano lavarsi rotolandosi nella sabbia e per renderli felici è consigliato inserire nella loro gabbia una piccola vaschetta. Riempiamola di sabbia per cincillà, il nostro criceto ci passerà le giornate e il suo pelo sarà sempre liscio e splendente.