Nel momento in cui presentiamo al nostro dottore i risultati delle analisi del sangue la frase che non vorremmo sentire è collegata al colesterolo e alla previsione di una dieta ferrea per farlo abbassare. I nostri Lettori sanno che ripetiamo all’infinito le due regole preventive contro colesterolo e glicemia troppo alti: dieta equilibrata e tanta attività sportiva. Oltre a bere almeno due litri di acqua al giorno che funziona da vero e proprio spazzino nel nostro sangue. Se però ci ritroviamo improvvisamente alla frase di cui sopra vorrà dire che qualcosa abbiamo sbagliato e adesso ne pagheremo le conseguenze a tavola.

Una dieta concordata con gli specialisti

Quindi, davanti al dottore con in mano i risultati delle analisi del sangue che segnalano il valore del colesterolo troppo alto prepariamoci a una serie di rinunce alimentari. Temporanee se saremo bravi e ci applicheremo come accadeva a scuola, più durature se invece non saremo così ligi al dovere. Attenzione però che la dieta mirata ad abbassare il colesterolo parte almeno dal nostro medico di base per andare poi a svilupparsi con degli specialisti alimentari. Sono 5 i nemici acerrimi del colesterolo che sono anche piacevoli da portare a tavola. Infatti, non è detto che dovremo rinunciare anche ad alcuni alimenti gustosi e nello stesso tempo benefici per la nostra causa.

5 nemici acerrimi del colesterolo che sono anche piacevoli da portare a tavola

Ci sono almeno 5 alimenti particolarmente piacevoli e nello stesso tempo alleati nella nostra lotta al colesterolo: albicocche, spinaci, cipolla, frutta secca e pomodori. Fanno parte di una squadra di alimenti che contenendo particolari vitamine e antiossidanti svolgono un’azione preventiva e correttiva nei confronti del colesterolo. Ovviamente quando li cuciniamo l’importante e limitarsi nel condimento ed effettuare delle cotture leggere preferendo sempre la piastra o la bollitura.

Altri alimenti utili e non orribili

Non dobbiamo per forza pensare di combattere il colesterolo assumendo solo cibi che possono non piacerci come potrebbero essere i classici: broccoli, barbabietole, carote e cavolfiori. Oltre ai 5 citati sopra, vorremmo ricordarne degli altri da assumere come:

aglio;

carciofi;

riso integrale;

frutta secca.

