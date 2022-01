5 motivi per cui nel 2022 dovremmo preferire questa acconciatura per avere i capelli sempre al top in ogni occasione

I capelli sono per tutti uno dei primi pensieri al mattino, soprattutto quando bisogna scendere di corsa per andare a lavoro e non riusciamo a domarli. Sono molti i tagli e i colori alla moda da poter sfoggiare nel 2022 e anche le acconciature non sono da meno.

Senza dubbio quest’anno privilegia un modo molto divertente per sistemare i capelli. Un vero e proprio gioco di forme che si può impreziosire anche con accessori come abbiamo già visto per questo fermaglio tornato di moda direttamente dagli anni ’80.

Come sistemare i capelli per essere sempre al top in ogni occasione

Non esiste acconciatura più adatta quest’anno che la treccia a bolle. La sua versatilità è davvero molto vasta, da una semplice passeggiata ad una serata di gala. Una pettinatura di alta moda bella da fare invidia. Inoltre ci sono 5 motivi per cui nel 2022 dovremmo preferire questa acconciatura per avere sempre i capelli al top per ogni occasione.

Questa particolare e semplice acconciatura non solo è per ogni occasione ma anche per ogni tipologia di capelli. Ricci, lisci, lunghi o corti, non importa. Ad ogni esigenza c’è una soluzione esclusiva chiamata bubble braid ovvero treccia a bolle, da poter provare anche subito.

Questa pettinatura fa davvero miracoli per ogni tipo di capelli. Per i capelli ricci questa treccia è davvero molto elegante e d’effetto. Basterà iniziare con una coda di cavallo alta ed utilizzare un prodotto per disciplinarli per non avere i capelli qua e là. Poi proseguire con tanti piccoli elastici per formare delle vere e proprie bolle, fino alle punte in basso. Una soluzione ideale per poter mantenere i capelli per qualche giorno in più senza lavarli.

Non solo per i ricci ma anche per i capelli più spessi è l’acconciatura ideale da poter sperimentare senza troppe domande. Non occorre altro che raccogliere i capelli sempre con una coda, l’acconciatura ideale potrebbe essere quella di raccogliere i capelli dall’altezza delle orecchie per ottenere una piccola coda. Questa poi potrà essere suddivisa in tanti piccole bolle che si potranno anche cotonare con la spazzola per un effetto ancora più cool.

Capelli lunghi o corti, nessun problema, in entrambi i casi si possono elaborare splendide trecce a bolle. Oramai tutti conosciamo i famosissimi codini sexy e chic, ma in questo caso, invece di ultimare l’acconciatura con qualche riccio, si potranno dividere le ciocche e fare tante bolle.

Si può anche improvvisare un cerchietto di bolle. Si potrà prendere una ciocca di capelli a lato della nuca, fare tante bolle e girarla attorno alla fronte fissandola con delle forcine.

Per non dimenticare che duranti questi mesi di pioggia ed umidità raccogliere i capelli con una acconciatura anche alla moda è la soluzione ideale per averli sempre sistemati e mai fuori ordine.