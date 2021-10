L’autunno porta con sé colori caldi e tenui come il marrone, l’arancio e il verde nelle loro varie sfumature; inoltre, il colore fra i più richiesti da persone di età diverse, in questo periodo, è l’indaco.

Nell’ambito della moda e del look è un principio base coordinarli a ciò che si indossa.

Naturalmente per quanto riguarda il look le tonalità di colore sono legate a gioielli, accessori e manicure.

Partendo dal presupposto che normalmente accessori e gioielli vadano acquistati, rimane di nostra personale competenza la cura delle mani.

Il piacere di curare le nostre mani e di renderle eleganti è legato ad un momento intimo e di relax.

Con queste 5 mosse per darsi uno smalto duraturo in modo veloce e rilassante potremo ottenere ottimi risultati e sfoggiare le nostre unghie rese eleganti e alla moda.

Forbicine, lima, smalto e un contenitore con acqua

Gli strumenti di lavoro sono veramente pochi. Sistemare il tutto su di un piano di lavoro che dia la certezza di non doversi preoccupare di sporcare rimanendo in totale relax.

Il primo passo della manicure è la rimozione accurata dello smalto, utilizzando un buon remover e dischetti di ovatta.

Mettere a disposizione un piccolo contenitore con acqua inizialmente tiepida per il secondo step fondamentale che è spingere indietro le cuticole, con uno spingipelle, senza doverle tagliare.

A questo punto, con una lima per unghie ci prepariamo al terzo step: lavoriamo dunque sulla lunghezza e la forma che si preferisce e che sia più trendy.

Come quarto momento bisogna procedere alla stesura dello smalto. Utilizzare uno smalto a protezione delle unghie come prima base, la cui asciugatura è normalmente molto veloce.

5 mosse per darsi uno smalto duraturo in modo veloce e rilassante

Passare alla seconda stesura che riguarda il colore scelto e lasciare asciugare.

La terza stesura riguarda il top che serve a fissare lo smalto. Essa può essere lucida o opaca; questa seconda scelta è molto indicata nel periodo autunnale dati i colori della natura.

A questo punto, si può affrontare il quinto e ultimo passo che è il più importante a riguardo della celerità dell’intera operazione.

Immergere le unghie più volte nel contenitore dell’acqua che ora deve essere fredda e il nostro smalto manterrà colori vivi e totalmente asciutti.

Oggi si possono trovare ottimi smalti come base per nutrire le nostre unghie e rafforzarle che hanno spesso prezzi modici.

Si trovano anche in vasta scelta in commercio top coat per rendere, se vogliamo, le unghie brillanti con smalti particolari.