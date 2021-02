La maggior parte di noi si ritrova pacchi interi di elastici in qualche angolo della scrivania. Non sappiamo più cosa farcene, ma ci dispiace buttarli. Oltretutto, sono in parte fatti di plastica e ormai siamo consapevoli di quanto inquini. Come risolvere la situazione? Facile, ecco 5 modi sorprendenti per riciclare gli elastici in gomma.

Elastici e grucce

Ci capita spesso di dover risistemare un abito o una camicia che scivola continuamente dalla gruccia. Il tessuto troppo liscio o una scollatura troppo larga, sembrano fatti apposta per costringerci a raccattare certi vestiti dal fondo dell’armadio e a stirarli anche quando non li usiamo. Un sistema economico e semplicissimo di evitarlo è proprio l’utilizzo degli elastici in gomma. Basta infatti rigirarli agli angoli della gruccia. La gomma creerà attrito impedendo alle spalline dei vestiti di scivolare.

Elastici e barattoli

Un altro utilizzo per gli elastici è posizionarli intorno ai tappi dei barattoli. Se abbiamo difficoltà ad aprire il barattolo di sottaceti o marmellata, basta circondarlo con uno o due elastici. Questo impedirà alla mano di scivolare e ci darà maggiore presa. Questo suggerimento può essere particolarmente utile se si hanno patologie alle mani, come artrosi o lesioni permanenti alle dita.

Pacchetti di cibo

L’utilizzo forse più ovvio degli elastici in gomma è per richiudere i pacchetti di cibo aperti. Questi infatti occupano meno spazio delle mollette e permettono di chiudere completamente il sacchetto.

Donarli alle scuole

Un metodo inaspettato per sbarazzarsi di pacchi e pacchi di elastici è donarli alle scuole. Il materiale scolastico infatti è sempre ai minimi storici. La segreteria scolastica ve ne sarà sicuramente grata. Anche l’ufficio postale ne ha spesso bisogno. Se poi conosciamo un rivenditore particolarmente simpatico che pensiamo possa farne buon uso, possiamo sicuramente regalarli a lui.

La cassetta degli attrezzi

L’ultimo trucco è utilissimo e potrebbe rendere gli elastici un habitué della cassetta degli attrezzi. A volte troviamo delle viti usurate, che hanno la testa con l’incavatura a stella o piatta molto consumata. Basterà utilizzare un elastico largo, mettendolo fra la vite e il cacciavite. In questo modo quando gireremo il cacciavite la vite lo seguirà.

Ecco scoperti i 5 modi sorprendenti per riciclare gli elastici in gomma.