Il titolare di un conto corrente sostiene dei costi fissi di gestione dovrebbe anche sapere che ci sono almeno 5 modi per risparmiare sulle spese bancarie. Chi non presta attenzione alle operazioni e ai movimenti bancari che compie finisce col pagare inutilmente servizi che non gli servono. A fine anno sull’estratto conto queste spese si accumulano e rappresentano pagamenti che con un po’ di accortezza potreste evitare.

In un precedente articolo abbiamo messo in guardia i nostri lettori su “I 5 costi nascosti dei conti correnti”. L’obiettivo che vogliamo raggiungere è quello di scongiurare un inutile spreco di denaro a cui si sottrae solo chi ha informazioni e strategie per difendersi. Vediamo dunque di analizzare almeno 5 modi per risparmiare sul conto corrente così da non subire perdite economiche.

La prima mossa scaltra da compiere consiste nell’evitare di pagare le bollette di luce, gas e acqua allo sportello del vostro istituto bancario. Ciò perché l’operazione prevede dei costi fissi, come accade presso gli uffici postali. Scegliendo la domiciliazione bancaria del pagamento delle utenze non dovrete affrontare alcuna spesa perché il servizio è completamente gratuito.

5 modi per risparmiare sul conto corrente

Il secondo modo per non spendere inutilmente il denaro consiste nell’evitare di recarsi agli sportelli per effettuare il bonifico. L’emissione di un bonifico costa appena 0,50 o 1 euro se il correntista la effettua online tramite i servizi di Home banking. Il costo aumenta se si richiede al funzionario di banca di effettuare l’operazione.

La terza strategia da adottare consiste nell’evitare con scrupolo di portare il conto corrente in rosso. Ciò perché un conto corrente scoperto comporta delle spese quotidiane che oscillano tra i 37 e i 50 euro. Si rimanda a tal proposito l’articolo 4 del Decreto ministeriale n. 644/2012 che disciplina la normativa sugli sconfinamenti, ovvero sui conti in rosso. Si legge infatti che agli sconfinamenti si applica “un tasso di interesse sull’ammontare e per la durata dello sconfinamento”.

Il quarto modo per assicurarsi margini di risparmio presuppone che non preleviate da altre banche. Ciò perché l’operazione di prelevamento contanti da un istituto bancario diverso implica il pagamento di commissioni di solito pari a 2 euro.

Per ultimo suggeriamo una strategia assai semplice quando vi consigliamo di non richiedere al funzionario bancario l’estratto conto. La richiesta allo sportello del saldo contabile e della lista dei movimenti bancari potrebbe avere dei costi. Avviene a titolo gratuito invece online attraverso i servizi di Home banking di cui dispone ogni correntista.