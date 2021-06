Per ridurre gli sprechi bisogna utilizzare tutte le parti di un prodotto dando vita alla creatività. E il pane è uno degli ingredienti più utilizzati nelle cucine italiane. Ed ecco 5 modi per recuperare il pane rendendolo di nuovo fragrante e morbido e ricavando delle gustose ricette preparate in 15 minuti. Una ricetta molto amata è la gustosissima parmigiana di pane semplice da preparare ma di una bontà unica.

Iniziamo dalla crema di pane con uovo e verdure. Una pietanza gustosa anche in estate. Bisogna servirla calda con verdure crude, ideale le carote alla julienne. La crema di pane si ottiene facendo soffriggere in poco olio una cipolla e tostando il pane a cubetti. Poi frullar e il tutto con brodo vegetale. Guarnire con un uovo al tegamino e verdure di stagione.

Pesce d’uovo

La ricetta del pesce d’uovo non è a base di pesce. La base è il pane raffermo, chiamato così perché ricorda le crocchette di pesce fritto.

Si prepara con pangrattato ricavato da pane raffermo, mescolare con uovo, prezzemolo e pecorino. Poi, con l’impasto ottenuto formare delle pallottoline e friggere in olio bollente.

Il piatto rustico

Quando si esagera nel comprare il pane ed è rimasta un’intera pagnotta, l’ideale è usarla come recipiente per una ricetta. Il pane prenderà il sapore della pietanza. Ad esempio, potrebbe contenere un polpo in umido, melanzane a funghetti, eccetera. Oppure, per l’estate una ricca insalata con pomodori e tonno.

Torta di pane

Il pane raffermo è utilizzato anche nei dolci. Bisogna ammollarlo nel latte e si creano gustosi dessert. Una ricetta molto semplice è la torta di pane, si prepara ammollando il pane raffermo nel latte. Successivamente di devono unire farina, burro, uova e zucchero. In questo modo si ottiene il composto di base. Preparata la base si può aggiungere quello che si preferisce: mandorle, noci, uvette o cioccolato avanzato.

Pane farcito

Recuperare il pane duro è semplicissimo, basta inumidirlo appena, metterlo in una teglia da forno ricoperta da carta da forno e scaldarlo a 180 gradi per cinque minuti. Il pane ritornerà ad essere fragrante e morbido e potrà essere tagliato come si desidera. Per fargli recuperare sapore l’ideale è farcirlo con ingredienti di stagione.