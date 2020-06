5 modi per investire sulla pensione dai 20 ai 60 anni. La pensione è una questione annosa, che diventerà sempre più tale. Ricordiamolo a chi non ci pensasse. Il vostro ultimo stipendio sarà, in media, del 30% più alto della vostra prima pensione statale. Per gli autonomi sarà anche peggio, andando questa differenza dal 40 al 50%. E’ chiaro, quindi, che bisogna colmarla. Cerchiamo di vedere come sia possibile farlo con 5 esempi calzanti. Tenendo a mente bene tre cose. Quanto si vuole ottenere come rendita aggiuntiva, il tempo a disposizione e la tipologia di portafoglio da utilizzare.

Il 20enne. 800 euro al mese di stipendio (se è fortunato). Per ottenere il 30% (cioè 240 €) tra 50 anni, basta un portafoglio abbastanza bilanciato. 70% titoli azionari, 30% titoli obbligazionario. Bastano 640 euro all’anno, cioè 54 euro al mese. Questi calcoli, come gli altri che seguiranno, sono al netto di fiscalità, inflazione e costi.

Il 30enne. Stipendio teorico di 1.000 € al mese. Deve ottenere un po’ di più dello studente, ossia 333 euro, per colmare il gap pensionistico. Per lui si sale di prudenza e meno di rischio. Il portafoglio si porta al 40% di titoli obbligazioni ed al 60% di titoli azionari. Questa persona dovrà versare 92 € al mese dal suo stipendio nel suo portafoglio.

Il 40enne. 1.400 € di stipendio mensile. Deve ottenere 467 euro al mese per integrare la pensione. Il suo portafoglio è ancor più prudente, 60% di titoli obbligazionari e 40% di titoli azionari. Il suo versamento mensile sul suo portafoglio dovrà essere pari a 198 euro al mese.

Il 50enne. Guadagna 1.800 € al mese, ed è ancora più prudente. Il suo portafoglio è 80% titoli obbligazionari e 20% titoli azionari. Il suo gap sarà pari a 600 euro al mese in più da dover ottenere. Per farlo dovrà versare 510 € al mese nella sua forma di investimento di pensione integrativa.

Il 60enne. Se si parte così tardi, pur guadagnando bene, diciamo 2.200 al mese, è ancora più dura, anzi, durissima. Anche perché si è ancora più prudenti, magari investendo il 100% in obbligazioni. Si dovranno ottenere 733 € al mese dall’investimento per la pensione integrativa, e bisognerà farlo versando 1.980 € al mese. Chiaramente, una cosa impossibile da farsi, visto che resterebbe ben poco per vivere.

In conclusione…

…questi calcoli evidenziano come sia indispensabile partire presto, prestissimo, nel farsi la pensione integrativa. Siete dei nonni? Regalatela ai nipoti, ve la caverete con poco, come avete visto. Siete dei genitori? Fate la stessa cosa. Nipoti e/o figli vi ringrazieranno come non mai, nel futuro.