Noi di ProiezionidiBorsa siamo attenti all’ambiente, alla bellezza e al risparmio. L’associamento di questi tre importanti valori non è casuale: la carta da regalo è proprio centrale.

Infatti, se gettata indiscriminatamente fa male all’ambiente, alla bellezza e ci impedisce di risparmiare per creare altre cose. In passato, abbiamo analizzato in questo articolo del regali che sarebbero potuti essere fatti nei giorni dopo Natale.

In primo luogo, potremmo incartare questi ultimi con la carta dei regali che abbiamo ricevuto. Altrimenti, in alternativa, ecco 5 modi intelligenti e utili per riciclare la carta da regalo.

Decorazioni per la casa

Possiamo sicuramente decorare parti della casa. Magari creare degli spessori o delle differenze, nella parete del nostro salotto o della nostra camera da letto. Spesso, la carta dei regali è rossa e avere un punto di luce rossa in camera è proprio quel tocco in più che tanto ci piace.

Decorazioni per cassetti

Se vogliamo, invece, usare la carta essenzialmente per noi, possiamo foderare l’interno dei cassetti dei nostri armadi. Ottima scelta!

Rivestire libri e quaderni

Forse abbiamo dei figli, e Dio solo sa quanti libri, quaderni e manuali devono portare a scuola. Usare la carta da regali per proteggerli da eventuali danni è un’opera che ci fa risparmiare e che rende più bella la mattina dei nostri piccoli.

Abbellire i vassoi

Se, invece, abbiamo una carta da regalo proprio elegante, possiamo abbellire il nostro vassoio preferito. Consiglio: sistemiamo la nostra carta solo da una parte, quella a contatto con i bicchieri. Renderà il tutto molto fine e non grossolano.

Creare opere d’arte

Prendiamo una cornice e un vetro, disponiamo un collage di carta da regalo all’interno e attacchiamolo al muro. Se ci va bene, e abbiamo un amico gallerista, potremmo anche farci dei soldi!

Ecco i 5 modi intelligenti e utili per riciclare la carta da regalo.