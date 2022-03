Glutei marmorei, addominali scolpiti e braccia toniche non sono sufficienti per apparire in forma. C’è infatti una parte del nostro corpo che inesorabilmente con il passare dell’età e qualche chilo in più tende a rilassarsi. Purtroppo i normali movimenti che compiamo quotidianamente non vanno a lavorare su questa parte del corpo. Solo un allenamento specifico può far si che si mantengano tonici e ci donino un portamento perfetto.

Quali sono e dove si trovano

Ebbene 5 minuti di esercizi di questi muscoli potrebbero regalarci una silhouette da fare invidia senza troppo sudore. Parliamo di 5 muscoli posizionati fra l’inguine e la parte interna della gamba sopra il ginocchio. Si chiamano adduttori. Sono 5 muscoli che lavorano insieme per stabilizzare il bacino e allineare la colonna mantenendo le anche bilanciate. Quando non sono allenati gli adduttori tendono a contrarsi e con il passare del tempo ad accorciarsi.

Dunque per prima cosa è fondamentale liberarli delle tensioni con l’aiuto di un rullo. Basterà appoggiare quest’ultimo per terra in diagonale. Da seduti quindi appoggiamo l’interno coscia lasciandolo scorrere prima da una parte e poi dall’altra. I movimenti devono essere lenti e accompagnati da respiri profondi. In apparenza sembra che non stiamo ottenendo alcun beneficio. Invece rilassando gli adduttori profondi la respirazione diventa più lenta e piena e ne trae giovamento la zona che va dal pavimento pelvico al diaframma.

5 minuti di esercizi di questi muscoli dimenticati da molti per acquistare una postura perfetta ed elegante con naturalezza

Una volta che abbiamo rilassato questi muscoli possiamo passare alla tonificazione. Bastano pochi esercizi davvero semplici per migliorare il portamento. Infatti adduttori forti evitano che si rilassi il medio gluteo, migliorando naturalmente l’aspetto del “lato b”. Inoltre bilanciano il bacino rendendo la camminata fluida e seducente. Dunque sediamoci in terra. Allarghiamo le gambe tenendo l’osso sacro ed i talloni ben appoggiati. Quindi allunghiamoci verso la gamba destra e poi verso la sinistra. La posizione va mantenuta per almeno un minuto per ogni lato. Una volta effettuati dieci stiramenti per parte uniamo fra loro le piante dei piedi. Quindi cerchiamo di spingere in basso le ginocchia. I movimenti vanno fatti con calma aiutandoci con respiri profondi.

Dunque secondo gli esperti di kinesiologia mantenere in forma gli adduttori riequilibra il bacino e la colonna vertebrale donandoci un portamento pari a quello delle modelle che sfilano sulle passerelle della moda.