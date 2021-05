La pasta è il piatto più famoso della cucina del nostro Bel Paese. In Italia siamo molto esigenti sul punto di cottura. Una pasta scotta infatti può rovinare anche il condimento più saporito. Dunque, va sempre prestata la massima attenzione ai tempi di cottura ed alla qualità del grano di cui è fatta. Eppure pochi sanno che ci sono vari modi per cuocere questo alimento al meglio. Ognuna di queste tecniche si focalizza su un diverso aspetto. Vediamo dunque 5 metodi sbalorditivi e molto furbi per cuocere la pasta in maniera perfetta.

Disperdere l’amido ed il glutine

Chi preferisce disperdere l’amido ed il glutine della pasta potrà utilizzare questo procedimento. Buttare la pasta in acqua bollente salata come di consueto. Lasciare cuocere per 2 o 3 minuti sul fuoco. Poi coprire con un coperchio e togliere dal fuoco. Trascorso il tempo indicato sulla confezione scolare la pasta e condire a piacere.

Cottura al dente

Chi ama la pasta al dente invece deve scolarla un paio di minuti prima del tempo indicato. Quindi versarla nel sugo. Terminare la cottura nel sugo. In questo caso dobbiamo avere una salsa abbastanza liquida. Oppure, in alternativa, i più audaci possono cuocere direttamente la pasta in una pentola contenente il sugo. In questo caso bisognerà aggiungere via via del liquido bollente, proprio come se fosse un risotto.

Vediamo ancora gli ultimi tre dei 5 metodi sbalorditivi e molto furbi per cuocere la pasta in maniera perfetta.

Veloce e dietetica

L’ex first lady Michelle Obama ha portato alla ribalta un metodo rapido e veloce: la cottura nella pentola a pressione. In questo caso si usa meno acqua e poco sale. Inoltre la velocità di cottura della pentola a pressione fa risparmiare l’utilizzo del gas.

La doppia cottura

Infine una tecnica spesso utilizzata dai ristoranti con cucina espressa. Dunque si dovrà buttare la pasta nell’acqua a bollore. A metà cottura scolarla e condire con un filo di olio d’oliva. Conservare in frigorifero. Al momento poi di servirla rituffarla per un minuto in acqua bollente. È bene sapere che i palati più sensibili non amano la doppia cottura, che rende la pasta un po’ più collosa.

Ecco dunque svelati 5 metodi sbalorditivi e molto furbi per cuocere la pasta in maniera perfetta.

