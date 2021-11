Se c’è una parte che una volta “ghiacciata” fa sentir freddo proprio ovunque quelli sono i piedi!

E per i veri freddolosi, quelli che patiscono le basse temperature soprattutto alle estremità del corpo stanno arrivando tempi duri.

Le temperature sono in picchiata e si prospettano giornate da far battere i denti.

Quello dei piedi (e delle mani) fredde è un fenomeno del tutto naturale, soprattutto in autunno e in inverno.

L’organismo infatti per fronteggiare le temperature ostili limita l’afflusso di sangue a certe zone per mantenere il calore corporeo ed evitarne la dispersione.

Insomma, una vera e propria macchina progettata per la sopravvivenza, sempre e comunque!

Tuttavia questa spiegazione “tecnica” di certo non consolerà chi sta già soffrendo e temendo i prossimi mesi.

5 metodi furbi per avere sempre gambe e piedi caldi e non patire il freddo in arrivo

La consapevolezza è quella che continueranno ad avvolgersi di strati e a volte neanche ridursi come l’omino Michelin basterà.

Eppure forse pochi conoscono che ci sono almeno 5 metodi furbi per avere sempre i piedi caldi e non patire il freddo in arrivo.

Si tratta di qualche trucchetto o accorgimento e dell’utilizzo di determinati accessori appositamente studiati per assicurare massima protezione e minimo ingombro.

Vediamo insieme quali sono.

Scegliere accuratamente le calze

Vietate le calze troppo strette così come quelle troppo “lente”, in ogni caso limitando la circolazione o cadendo i piedi saranno ancor più freddi.

Il materiale da preferire è la lana Merino e quella di Alpaca, così come i tessuti tecnici appositamente studiati.

Rinforzare le scarpe

Non sarà necessario comprare scarpe nuove, basterà comprare delle apposite solette termiche, in vendita sia online che in molti negozi di calzature.

Una vera manna dal cielo per i freddolosi!

Non solo calze e scarpe ma anche qualche buona abitudine

Pediluvio alternato caldo-freddo

L’ideale appena si rientra in casa o poco prima di andare a dormire, magari con del bicarbonato e qualche olio essenziale di nostro gradimento.

Due bacinelle, una con acqua calda ed una con acqua fredda, tenendo i piedi nella prima per 10/15 minuti e poi nell’altra per lo stesso tempo.

Questo metodo potrebbe riattivare la circolazione ed i piedi “di marmo” ringrazieranno.

Massaggi con oli riscaldati

Sia prima di uscire di casa che al rientro fare dei leggeri massaggi con oli “riscaldati”, magari lasciati qualche minuto sopra al termosifone.

Molto più di una coccola: un vero trattamento anti-gelo.

Teniamo i piedi in movimento

Basterà muovere più possibile il piede anche dentro la calzatura, con qualche rotazione della caviglia o movimento delle dita sfregandole tra di loro.

Basterà provarli tutti per individuare quello che fa davvero al caso nostro e addio piedi ghiacciolo!

