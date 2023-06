Arriva l’estate e grazie alla fine della scuola i nostri bambini hanno più tempo per leggere. Un bel libro da leggere con storie avventurose e personaggi buffi o misteriosi non dovrebbe mai mancare. Ecco alcuni suggerimenti per i libri da mettere in valigia per l’estate 2023.

In questo articolo consiglieremo alcuni titoli di albi illustrati o romanzi per ragazzi che affrontano il tema del viaggio. Viaggio di fantasia o viaggio interiore oppure semplice avventura da tenere il fiato sospeso: ecco cosa far leggere ai bambini o ragazzi in spiaggia sotto l’ombrellone.

5 libri per bambini e ragazzi da leggere durante l’estate sotto l’ombrellone: dai 7 anni

Anche per questa fascia di età segnaliamo un libro illustrato che racconta di un viaggio anzi due! Si tratta del racconto di Kate Dicamillo, premiato con il Boston Globe Horn Book Award, “Lo straordinario viaggio di Edward Tulane”. Edward è un coniglio giocattolo adorato dalla sua piccola proprietaria, Abilene. Il coniglio è un po’ altezzoso e assai poco incline a ricambiare l’affetto della sua famiglia. Le cose inizieranno a cambiare quando accidentalmente Edward Tulane finirà in mare. Una serie di avventure aspettano Edward e nel corso del suo viaggio il coniglio giocattolo porterà a termine anche un altro percorso tutto interiore che lo porterà ad aprire il suo cuore. La straordinaria penna della Dicamillo ci farà comprendere come spesso si apprezzino le cose quando ne siamo privati.

Letture per l’estate dagli 8 anni

Il più grande viaggio mai compiuto è naturalmente l’Odissea. “Ulisse dalle mille astuzie” non è la solita versione del poema omerico rieditato per i bambini, Yvan Pommaux che ne è autore ed illustratore, cura particolarmente i dettagli della narrazione e non si discosta testo greco. Ottima la cartina in fondo al libro per individuare le tappe del viaggio di Ulisse collocate geograficamente. Il libro non è suddiviso in paragrafi pertanto lo consigliamo dagli 8 anni.

Per bambini dai 10 anni

La magia dei libri è quella di farci viaggiare con la mente. Mentre sfogliamo le pagine veniamo catapultati in una realtà parallela, quella della storia che ci viene raccontata. Il potere della lettura è al centro di “Un libro ti cambia” di Antonio Ferrara. In questo racconto illustrato Ferrara è riuscito ancora una volta a ipnotizzare piccoli e grandi lettori fondendo una narrazione incalzante con la vena ironica di cui è un vero maestro. La trama racconta del piccolo Dario che si accinge a leggere un libro che ha qualcosa di davvero particolare, quasi pericoloso, un libro che ti può cambiare anche l’aspetto.

Mentre il protagonista si trova nella sua cameretta con il libro fra le mani accadono cose singolari, appena lette prima. In realtà noi lettori non conosceremo mai la storia del libro di Dario ma verremo condotti in un metaracconto dove la lettura mostra tutti i suoi superpoteri. Il libro è caratterizzato dalla garanzia di alta leggibilità e quindi adatto a bambini dislessici.

“Sophie sui tetti di Parigi” è il secondo libro del giovane talento Katherine Rundell e narra le vicende di una bimba, Sophie, sopravvissuta ad una naufragio. La piccola viene trovata da Charles in una custodia di violoncello che galleggiava sulle acque. Charles la prende con sé fino a quando dopo 12 anni i servizi sociali vogliono togliergli la custodia. Charles e Sophie fuggono alla volta di Parigi, cercando di ritrovare la madre della piccola, forse sopravvissuta al naufragio. Ad aiutare Sophie in questa indagine, un amico che vive sui tetti parigini. Una storia davvero originale, un viaggio dove non bisogna “mai ignorare una possibilità” come ripete Sophie. Ecco dunque 5 libri per bambini e ragazzi da leggere durante l’estate.