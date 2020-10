Di libri utili per il miglioramento personale ne escono tutti i giorni. Qualcuno ha qualcosa da dire e diventa magari anche un bestseller. Qualcuno è pura fuffa e, anche se vende sul momento, sarà presto dimenticato. Oggi vogliamo però presentarvi 5 libri inusuali per aiutarvi davvero nella vita di tutti i giorni. Alcuni sono disponibili anche in italiano, e vi segnaleremo quali siano.

Il primo di questi libri è The 50th Law. Bestseller del New York Times, è un libro sulla strategia e l’assenza di paura. Più che altro, su come vincere quest’ultima. Gli autori sono il famoso rapper 50 Cent e Robert Green, giornalista specializzato in questi temi. Il libro è una lezione sui due argomenti sopra accennati attraverso lezioni ed aneddoti tratti dalla vita di 50 Cent. Ognuno dei capitoli del libro spiega un aspetto del concetto di non avere paura, ed ovviamente parla diffusamente di come 50 Cent abbia sviluppato una calma ed una strategia di tipo zen nelle strade di Harlem. Gli esempi del rapper sono supportati da esempi storici di figure importantissime. Imparare a non avere paura e migliorare la propria strategia di vita è decisamente importante, non trovate?

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Il secondo libro è Influence, in italiano Le Armi della Persuasione, di Robert Cialdini, noto autore sull’argomento. In pratica il libro spiega perché una richiesta formulata in un certo modo venga rifiutata e se viene formulata in modo leggermente diverso viene invece accettata. L’autore ha scoperto che ci sono sei principi base a cui sono riconducibili le tecniche usate dai persuasori. Conoscerle vi aiuterà ad evitarle se vi possono essere dannose, o ad utilizzarle se pensate che vi possano essere utili.

5 libri inusuali per aiutarvi davvero nella vita di tutti i giorni

Il terzo di questa serie di libri è The Richest Man in Babylon, disponibile anche in italiano. E’ del 1926, ma ancora attualissimo, un vero classico della finanza personale. Offre consulenza finanziaria attraverso il racconto di una serie di parabole all’epoca del massimo splendore della città di Babilonia, circa 4.000 anni fa. Si focalizza sul successo personale di ciascuno di noi, successo ottenuto come risultato delle nostre capacità e dei nostri sforzi. Il libro è distinto in due parti fondamentali. Nella prima si spiga come generare denaro e ricchezza finanziaria, nella seconda come proteggere ed investire questa ricchezza.

Il quarto libro è Flow, che come sottotitolo ha The Psychology of Optimal Experience. Ciò che rende un’esperienza veramente soddisfacente è uno stato di coscienza chiamato flusso, il flow, appunto. In questo stato di coscienza sperimentiamo un profondo godimento, stiamo proprio bene, siamo creativi, e viviamo pienamente la nostra vita. Ovviamente l’autore dimostra, nel libro, i metodi per poter controllare questo stato di positività, senza lasciarlo al caso.

Infine, l’ultimo dei 5 libri inusuali per aiutarvi davvero nella vita di tutti i giorni 12 Rules for Life, in italiano 12 Regole per la Vita. Che ha un sottotitolo interessante, cioè Un Antidoto al Caos. Il libro descrive principi etici astratti sulla vita influenzati e basati biologia, religione, miti, esperienza clinica, letteratura e ricerca scientifica. Viviamo in un mondo caotico, e sebbene la vita possa essere molto dura, può essere affrontata e trascesa. E il caos può essere dominato. Il primo capitolo, per dire, si intitola “Stai diritto, con le spalle bene indietro”, e significa accettare le terribili responsabilità che abbiamo tutti nella vita.

5 libri inusuali, ma molto utili. Se potete, leggeteli. Vedrete che vi saranno molto utili.