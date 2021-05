Soprattutto nei periodi di passaggio da una stagione all’altra, alcuni dolori si acuiscono e la nostra schiena diventa più sensibile. La zona lombare ne risente e allora attenzione a 5 insospettabili abitudini quotidiane che creano fastidiosi dolori ai lombi e come evitarli.

Questione di stress

Tutti hanno i loro momenti di tensione perché è difficile che tutto vada liscio. La tensione parte nella testa e provoca un irrigidimento dei muscoli anche a carico della zona lombare. La tensione che si accumula provoca fastidiosi doloretti su questa parte del corpo. Il rilassamento è il modo migliore per risolvere.

Per le donne

Portare gonne strette impedisce i giusti movimenti dell’anca che non scarica bene le energie di movimento. In più se si aggiungono alle gonne strette anche tacchi alti che accorciano la zona lombare allora il gioco è fatto e il dolore è garantito. Meglio gonne che permettono il libero movimento delle anche e tacchi non superiori ai 5 cm.

Il cuscino non va

Quando si dorme si passano diverse ore in una stessa posizione. Assumere quella giusta è importante. Spesso si dorme su un cuscino inadeguato e ci risveglia un po’ rotti e con collo e zona lombare in sofferenza. Bisogna trovare il cuscino giusto e se si dorme di lato aggiungerne uno sotto al gamba esterna.

Troppe bibite gassate

Soprattutto d’estate bere troppe bibite gassate non è molto consigliabile. Tra le 5 insospettabili abitudini quotidiane che creano fastidiosi dolori ai lombi e come evitarli ci sono anche loro. Il gas si accumula nella pancia e crea delle tensioni interne che vanno a scaricarsi nei punti energetici principali come i lombi. Evitare di farsi un’abbuffata di questi gas ne giova alla salute e non solo all’apparato osteo-articolare.

Salire per le scale

Lo sa bene chi senza ascensore deve fare qualche piano a piedi. Non sempre aiuta i lombi e l’errore che spesso si commette è di piegare la testa in avanti e poggiare la punta del piede sul gradino. In questa modo si tirano i muscoli e tutto va a sforzare la zona lombare. Il modo migliore di salir su per le scale secondo l’antica tradizione yogica, è di tener schiena e testa ben diritti e di attaccare lo scalino col piede in piatto appoggiando il tallone su di esso.

Ecco alcuni Semplici consigli che aiuteranno a vivere con più libertà e flessibilità.