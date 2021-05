Con l’estate e il caldo le proprie abitudini quotidiane subiscono delle variazioni. Anche quelle alimentari cambiano, a partire dalla colazione. È questo il primo pasto della giornata, considerato da tutti il più importante. La colazione, infatti, fornisce al nostro organismo le energie necessarie per iniziare la giornata col piede giusto. Come dovrebbe essere quindi una buona colazione estiva? I dietologi suggeriscono di consumare durante questo pasto latte parzialmente scremato, fette biscottate (meglio se integrali), frutta fresca e yogurt magro. Ecco allora una soluzione fresca e di stagione che accontenta i consigli degli esperti. 5 ingredienti e tanto gusto, niente colesterolo e soltanto 90 calorie a porzione per questo dolce perfetto per una colazione estiva completa.

Mini Cheesecake light alle albicocche

Ecco, quindi, una ricetta golosa e super leggera. La Mini Cheesecake light è perfetta per la colazione, ma anche come merenda, apprezzata sia dagli adulti sia dai più piccoli. Di seguito gli ingredienti per 12 Mini Cheesecake light alle albicocche.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ingredienti per la base

a) 130 gr di fette biscottate integrali;

b) 100 gr di yogurt greco.

Ingredienti per la crema bianca

a) 100 gr di yogurt greco;

b) 200 gr di formaggio cremoso light;

c) 25 gr di zucchero a velo.

Ingredienti per la crema alle albicocche

a) 100 gr di yogurt greco;

b) 70 gr di formaggio cremoso light;

c) 50 gr di marmellata light alle albicocche.

Preparazione

Preparare la base frullando le fette biscottate, aggiungere lo yogurt greco, mescolare e formare un composto ben amalgamato. Dividere il composto ottenuto in 12 palline uguali (circa 20 grammi l’una). Mettere ogni pallina nella base del pirottino e schiacciare un pochino;

preparare la crema bianca mescolando in una ciotola lo yogurt greco con il formaggio spalmabile e lo zucchero a velo. Suddividere il composto nei pirottini. Riporre i pirottini nel congelatore;

preparare la crema alle albicocche unendo lo yogurt, il formaggio spalmabile e la marmellata light alle albicocche. Mescolare bene e suddividere il composto sulla crema bianca in ogni pirottino. Riporre nuovamente i pirottini nel congelatore per 1 ora.

Trascorsa un’ora prendere i Mini Cheesecake dal congelatore, farcirli con della marmellata di albicocche e decorarli con qualche pezzo di albicocca.

5 ingredienti e tanto gusto, niente colesterolo e soltanto 90 calorie a porzione per questo dolce perfetto per una colazione estiva completa. Queste Mini Cheesecake, infatti, sono molto leggere e gustosissime. È possibile sostituire le albicocche con le pesche. Entrambi i frutti hanno circa 30 calorie per 100 grammi.