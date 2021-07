Andare in vacanza piace a tutti ed è un sacrosanto diritto che almeno una volta l’anno tutti ci meritiamo. Inutile negare però che, quest’anno più che mai, in tanti hanno difficoltà economiche. La crisi economica che il Covid 19 ha portato ha messo in ginocchio tantissimi imprenditori e commercianti.

Ma dopo mesi così pesanti anche dal punto di vista psicologico le ferie sono davvero irrinunciabili.

Vediamo allora 5 infallibili trucchi per vacanze fantastiche anche con pochi soldi

Mete alternative

Anziché Forte dei Marmi o la Costa Smeralda puntiamo su mete poco rinomate. In Italia e all’estero ci sono tantissime località che sono incantevoli gioielli ancora poco affollati e a prezzi accessibili. Una vacanza in un posto poco conosciuto dà inoltre la possibilità di assaporare le vere tradizioni locali. Proprio di una di queste località abbiamo parlato nella guida “Paesaggi lunari e spiagge caraibiche su un’isola a poche ore da noi”

Campeggio o appartamento

Al posto del classico hotel possiamo scegliere di prendere in affitto un appartamento. Ottima scelta soprattutto in caso di lunghe permanenze (almeno 2 settimane o più) e quando si è in tanti, in modo da dividere il canone. On-line ci sono tantissimi portali dove host privati mettono a disposizione camere private o interi appartamenti/case.

Ancor più economica l’opzione campeggio. Perfetta per i più giovani e per chi ha grande spirito di adattamento. In tal caso può tornare utilissima la guida “Come trasformare l’auto in camper senza spendere un capitale”.

Scorta di cibo da casa

Appartamento e campeggio ci permettono di risparmiare tanti soldi anche per i pasti. Saremo infatti autonomi e non obbligati ad andare sempre al ristorante. E questo è già un grande vantaggio. Ma se vogliamo risparmiare ancora di più, consigliamo di portare molti alimenti non deperibili e facili da trasportare. Di solito nelle località di vacanza non ci sono supermercati molto grandi e i classici negozietti approfittano dei turisti per aumentare i prezzi.

Quindi, se abbiamo spazio, portiamo da casa pacchi di pasta e riso, olio e aceto, scatolette di tonno, sale e zucchero, barattoli di sugo pronto, biscotti e caffè solubile per la colazione. Avremo con noi il necessario indispensabile e in loco acquisteremo solo i prodotti freschi come frutta e verdura, latte, carne, pesce e formaggi.

Attrazioni gratuite

Per chi va al mare la spiaggia libera è la soluzione più economica. Ma anche gli amanti delle “vacanze culturali” possono usufruire di tante attrazioni gratuite. Mercati tipici, parchi, piazze e chiese sono quasi sempre luoghi imperdibili e totalmente gratuiti. In molte città, soprattutto estere, vi sono inoltre molti musei ad accesso libero, sempre o in determinati giorni della settimana o in certe fasce orarie. Basta informarsi bene consultando una valida guida e cercando informazioni su internet.

Mezzi pubblici

Nelle grandi città è necessario spostarsi con i mezzi pubblici. Di solito esistono pass giornalieri o settimanali molto vantaggiosi che possiamo acquistare in anticipo già on-line.

Insomma, grazie ai 5 infallibili trucchi per vacanza fantastiche anche con pochi soldi, tutti possiamo concederci il lusso di fare qualche giorno di vacanza.

Consiglio generico: se nella vita di tutti i giorni rinunciamo a qualche aperitivo o al vestito all’ultima moda, a fine mese ci ritroveremo senza neppure accorgercene con un bel gruzzolo risparmiato da investire nelle vacanze!