Fra tutti i parassiti che possono essere pericolosi per il nostro amico a quattro zampe, le pulci sono sicuramente un tormento. In particolare in estate dove il cane si rotola ovunque stando all’aria aperta, può essere molto più semplice che ne sia vittima.

Infatti basta scorrazzare nell’erba, nella sabbia e nei cespugli del giardino per potersi prendere questo fastidioso animaletto. Per questo motivo è sempre bene tenere ben curato il giardino e fare dei trattamenti di prevenzione consultandosi con il proprio veterinario di fiducia.

Ad ogni modo può essere molto utile capire se il nostro cane ha preso le pulci. Ecco quindi che nelle prossime righe esamineremo 5 importanti indizi per capire se il nostro cane ha le pulci addosso.

I primi 3 indizi

Il primo indizio, molto semplice e intuitivo è il continuo grattarsi del nostro pelosetto. Infatti, se il cane si gratta più del solito, può essere che abbia preso le pulci, quindi è bene controllare il suo comportamento.

Anche leccarsi o mordicchiarsi la pelle potrebbe essere un segnale della presenza di pulci. Il secondo indizio è vedere uova, escrementi definiti “polvere di carbone”, oppure punture che sono proprio il segno che il nostro animale ha questo parassita.

Lo si può controllare pettinandolo e poi sbattendo la spazzola o un tovagliolo di carta per vedere se cade qualcosa.

Il terzo indizio è riscontrabile in tanti piccoli puntini rossi rialzati, causati dalle punture di questo parassita. Se vi sono anche reazioni allergiche, la zona rossa sarà molto più estesa.

5 importanti indizi per capire se il nostro cane ha le pulci addosso

Il quarto indizio è la presenza di croste sulla pelle del nostro cane, perdite di pelo e infiammazioni. Questi problemi dermatologici potrebbero indicare che il nostro peloso abbia questi parassiti addosso oltre a zecche, rogna e altre possibili patologie.

Infine l’ultimo indizio è quello più pericoloso e riguarda la presenza di pulci adulte che saltano. In questo caso bisogna portare il nostro animale dal veterinario per un trattamento antipulci.

Un utile consiglio può essere anche quello di acquistare un pettine che aiuta ad individuare le pulci ed è acquistabile in qualsiasi negozio per animali.

