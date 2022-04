La cena è uno dei pasti più incresciosi da preparare, infatti, mentre a pranzo spesso si è fuori per lavoro la cena solitamente la si prepara e consuma in casa.

Un gran bel momento da trascorrere in compagnia dei propri cari, ma davvero stancante e noioso se i pensa a cosa portare in tavola.

Dopo una lunga ed estenuante giornata fuori casa diventa complicato sforzarsi a pensare cosa cucinare. Tanto che molti per ovviare al problema ordinano qualcosa di già pronto o si limitano a consumare un panino al volo. Oppure spesso si finisce per consumare veloci snack o a mescolare insieme alimenti poco salutari.

5 idee veloci e gustose che si preparano in pochi minuti per delle cene lampo, perfette quando abbiamo poco tempo da passare ai fornelli

In realtà sarà bello scoprire che portare in tavola dei gustosi piatti salutari è possibile. In più non c’è neanche bisogno di passare ore ai fornelli.

5 piatti fast

Se una volta tornati dal lavoro non si ha voglia di mettersi ai fornelli, ecco 5 alternative salutari veloci e gustosissime da portare in tavola.

La prima idea è la creazione di un panino tutt’altro che classico. La nostra preparazione vede come protagonisti delle fette di pan carré o bauletto o di pane classico tostate, con l’aggiunta di misticanza, fiocchi di latte, mela e pinoli. Un piatto davvero prelibato, con un’alternanza di sapori unica.

Un’altra proposta è la creazione di un’insalata di patate abbinata con ceci, fagiolini e olive nere. Se si preferisce si possono sostituire i ceci con i fagioli e i fagiolini con delle zucchine scottate in padella.

Ancora possiamo optare per consumare del sano e gustoso pesce. Un’alternativa potrebbe essere quella di portare in tavola un filetto di salmone accompagnato con asparagi bolliti o al forno e del pane.

Per una cena fresca e veloce, ancora, potremmo decidere di preparare un’insalata a base di cetrioli, piselli, filetti di tonno in scatola e wasa. I wasa sono una sorta di salatini senza sale aggiunto.

Se invece vogliamo consumare un piatto caldo e completo potremmo decidere di preparare della polenta, a cui affiancare delle uova alla coque, sode o all’occhio di bue e del cavolo stufato.

Ecco 5 idee veloci e gustose che si preparano in pochi minuti per delle cene lampo.

Approfondimento

Basta torta salata e petto di pollo in padella per una cena lampo pronta in 5 minuti, ecco la ricetta geniale quando non si ha voglia di cucinare