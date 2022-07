Scena comune in tutte le nostre case, quella del cagnolino, che cerca tutta l’arietta possibile e le zone d’ombra. Sia in appartamento che nel giardino, magari sotto qualche alberello, in grado di garantire un attimo di tregua dal sole rovente. Oppure, altra scena sempre tipica di questi giorni, il nostro amico a quattro zampe, compreso il gatto, che si crogiola velatamente sotto l’aria dello split. Anche se il loro pelo dovrebbe funzionare da termoregolatore, è indubbio che con temperature che si attestano attorno ai 40° soffrono anche loro maledettamente. Ecco, quindi che dopo aver pensato a dei preziosi integratori per la loro salute, potremmo dedicarci alle idee per rinfrescarli. Questa volta però, senza l’utilizzo del climatizzatore.

Un’idea davvero strana ma di successo

Quando qualche anno fa fu lanciato sul mercato il tappetino rinfrescante per cani, qualcuno pensò alla solita esagerazione. Invece, questo oggetto, acquistabile nei negozi più riforniti e su Internet, funziona proprio come una mini-stuoia frigorifera. Il nostro amico, appena capirà che non è una cuccia normale ma molto più fresca delle altre, non la lascerà più. Similmente, ma in maniera più economica, possiamo bagnare un vecchio telo mare o un asciugamano di dimensioni generose. Una volta inumidito e lasciato nelle zone più fresche della casa, sarà un punto di riferimento importante per il nostro amico. Magari con vicina una ciotola dell’acqua, che di tanto in tanto riempiremo con qualche cubetto di ghiaccio.

5 idee per proteggere cani e gatti dal caldo e rinfrescarli

Se il nostro amico a quattro zampe non possiede artigli da leone, possiamo anche pensare di acquistargli una piscinetta per bambini. Attenzione, però a non buttare via i soldi, comprando una struttura economica, ma troppo leggera. Meglio pensare a una piscinetta, con la struttura in plastica dura o in resina. Nel momento in cui la installeremo in giardino o sul terrazzo, diventerà sicuramente una delle mete preferite del nostro cane. Ovviamente non serve ricordare quanto sia importante anche per loro, poter contare sempre sull’acqua fresca. Idratarsi continuamente, anche per i nostri amici a quattro zampe, è uno dei sistemi più semplici per sentire meno il caldo.

Infine, tra le 5 idee per proteggere cani e gatti, cerchiamo di mantenergli un pavimento fresco. Ossia, una stanza della casa, in cui prestare attenzione a non fare entrare troppo il sole diretto, cercando di mantenerla più all’ombra possibile. Il pavimento fresco, nella sua semplicità, potrebbe veramente diventare un piccolo paradiso per il nostro cane.

