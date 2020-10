Le chiamano rughe del sorriso, o anche dell’espressione e molti di noi le odiano in maniera viscerale. Per qualcun altro invece sono il simbolo degli anni che passano, con relativo fascino dell’età che avanza. Da sempre però le rughe del sorriso sono uno degli inestetismi più odiati e contro e quali investiamo non solo energie, ma anche denari. Senza ricorrere alla costosa chirurgia plastica, ed evitando i comuni trattamenti, ecco 5 idee per contrastare le rughe del sorriso.

Addio alle sigarette

Tra le azioni primarie da seguire per contrastare le rughe d’espressione, bisognerebbe assolutamente eliminare le sigarette. Infatti, nicotina, catrame, tabacco e relativi derivati, consumano il collagene della nostra pelle, favorendo l’aumento delle rughe già presenti.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Più pesce e noci

Molte indagini scientifiche confermano che i popoli che assumono molti acidi omega3 soffrono meno delle rughe del sorriso. Non è un fatto casuale, ma dovuto all’azione fondamentale di questi acidi che permettono alla pelle di mantenersi giovane. Pesce, noci e semi di chia sono tra gli alimenti più indicati per promuovere il rinnovamento cellulare del derma.

Tè verde e tanti ortaggi

Tra le 5 idee per contrastare le rughe del sorriso, gli Esperti della nostra Redazione consigliano tè verde e ortaggi. Merito degli antiossidanti contenuti, che promuovono la riproduzione dell’elastina la proteina della pelle e dei tessuti. Da tenere assolutamente in considerazione anche i frutti di bosco e tutta la famiglia di broccoli e cavolfiori.

Lo sport fa circolare il sangue

L’attività sportiva, ossigenando il sangue e permettendo una circolazione attiva può ridurre notevolmente le rughe del viso. Oltretutto, più sudiamo e più beviamo e assumiamo sali minerali, così da mantenere la pelle idratata, morbida e tonica.

Più acqua e meno caffè

Non ce ne vogliano gli appassionati di caffè, ma la caffeina e gli zuccheri sono nemici dell’idratazione corporea. Al contrario, ovviamente dell’acqua, che stimola la riproduzione cellulare. Più acqua e meno caffè potrebbe essere uno slogan per cercare di limitare le rughe del sorriso, anche se perderlo per la mancanza del caffè sarebbe altrettanto grave. Ancora una volta quindi, consigliamo moderazione.

Approfondimento

Tutti i segreti per un eccezionale tagliere coi formaggi