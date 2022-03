La primavera è ormai alle porte. Mancano ancora più di 10 giorni alla data ufficiale, ma la bella stagione si respira già nell’aria. La natura si è risvegliata e nei prati sbocciano i primi fiorellini. In questo periodo si ha voglia di cambiamenti. Il cambio di stagione ci dà la possibilità di rinnovare il guardaroba. A tal proposito, è opportuno ricordare quale sia il colore in voga per la primavera/estate 2022. Molte donne poi, in primavera, rinnovano anche il look. Potrà essere utile sapere che questo taglio sta bene anche alle over 50 e su qualsiasi tipo di capello.

Spesso, viene poi voglia di rinnovare anche casa. Non è necessario stravolgere l’abitazione e cambiare radicalmente il mobilio. Come vedremo nelle prossime righe, basta solo qualche cambiamento e qualche aggiunta, studiati ad hoc per dare una ventata di freschezza e di nuovo anche in un’abitazione vissuta da anni. Inoltre, cosa non di poco conto, non è neppure necessario spendere cifre folli.

5 idee per arredare e rinnovare casa in primavera rendendola più bella e anche più luminosa spendendo pochi soldi

La primavera fa immaginare un senso di fresco e di pulito. Per dare una ventata di freschezza anche alla casa, dovremmo esaltare proprio questi concetti. Vediamo quindi come fare. Per prima cosa, potremmo sostituire le fodere dei divani e i copricuscini scegliendo tessuti più leggeri e colori chiari. Sono perfette le tinte pastello come il rosa chiaro, il lilla e il giallino. Perfetti anche il celeste e il verde acqua marina. Per un immediato senso di luminosità possiamo optare anche per tinte più classiche come il bianco, il beige, il panna e il crema.

Applichiamo lo stesso principio per le tende. Scegliamole in tessuti leggerissimi che fanno passare la luce naturale. Meglio bianche o comunque in tinte chiare.

L’importanza di un buon profumo

Oltre ai tessuti, vediamo ora alcuni consigli per i complementi d’arredo. Una casa profumata è molto accogliente. La cosa importante è saper scegliere la fragranza più giusta. Sia che si usino dei profumatori a bastoncino o dei diffusori di profumo per ambiente elettrici, in questo periodo sono da preferire profumi freschi e agrumati. Per la stanza da bagno vanno bene anche la menta, l’eucalipto o qualche essenza che evoca la brezza marina.

Angoli verdi e tocchi floreali

La primavera è sinonimo di piante e fiori. Portiamo i colori e i profumi della natura anche in casa. Sicuramente, un bel mazzo di fiori freschi sul tavolo della cucina, all’ingresso o in soggiorno, è molto gradevole. Tuttavia, è un po’ impegnativo perché già solo dopo qualche giorno appassisce. Meglio allora optare per una bella pianta. L’ideale sarebbe scegliere un esemplare semplice da curare.

Ed infine, rinnoviamo anche la cucina

Occupiamoci infine anche della cucina, una stanza molto vissuta e dove si trascorrono i momenti di massima convivialità con la propria famiglia. Per rinnovare l’aria di questa stanza potremmo cominciare utilizzando una tovaglia dai colori vivaci o con fantasie floreali. Idem per il set di piatti. Un’idea allegra e briosa è anche quella di utilizzare i bicchieri in vetro colorato, assegnando colori diversi per ogni commensale.

Ed ecco quindi 5 idee per arredare e rinnovare casa in vista della bella stagione senza spendere molto.

