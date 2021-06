Con la bella stagione in molti preferiscono pranzare all’aperto magari insieme ai parenti. Sia il giardino che il terrazzo o il balcone diventano lo scenario ideale per godersi fresche pietanze a base di frutta e verdura.

In questo articolo consiglieremo come poter allestire con un tocco particolare ed originale le tavole all’aperto.

5 idee per allestire un pranzo in giardino o sul terrazzo

In particolare esporremo ai Lettori 5 idee per allestire un pranzo in giardino o sul terrazzo: dalla barra decorativa da tavolo al tovagliato passando per il servizio di piatti, il centrotavola e i segnaposto.

La barra decorativa da tavolo

Si tratta di una barra che si fissa lateralmente ai bordi del tavolo con un morsetto. Si immagini di vedere uno stendibiancheria da esterno con due pali e un filo teso fra i due. La tendenza di questa estate per l’outdoor sarà proprio il verde pensile.

Queste barre da fissare ad un’altezza di circa 1 metro dal top del tavolo sono il giusto supporto per appendere varie decorazioni. Dalle candeline sottovetro alle ampolle sempre in vetro con boccioli di rose oppure ortensie: questi i decori più suggestivi.

Naturalmente qualsiasi altro fiore andrà benissimo!

Il tovagliato

Per il tovagliato che veste le nostre tavole vale la stessa regola dell’abbigliamento estivo. Bisogna prediligere i tessuti naturali e leggeri come lino e cotone.

Le tinte da prediligere sono quelle chiare perché non attirano i raggi del sole. Via libera a tutta la gamma del bianco: dal panna al grigio tortora.

Per un tocco in più stropicciare la tovaglia alle estremità e se è molto lunga si faccia un nodo grossolano proprio come se fosse un foulard.

Ottime anche le tovagliette all’americana in bamboo. Questa volta saranno coloratissime, una diversa dall’altra, proprio per far spiccare la base in legno del tavolo da giardino.

Il servizio di piatti

Con i piatti ci si può divertire colorando la tavole di mille gradazioni.

Bellissimi, in questo caso, i servizi in vetro colorato da abbinare a calici rock con lavorazione in rilievo.

Il centrotavola

Per il centrotavola consigliamo gerani recisi accompagnati da lunghi rami di rosmarino. Oltre ad essere decorativi, nelle loro forme e colori, sono due varietà floreali che tengono lontane le zanzare e gli insetti molesti.

Basterà posizionarli in piccoli vasetti di vetro distribuiti lungo la tavolata.

I segnaposto

In questo periodo per i pranzi in famiglia o con amici è necessario avere i segnaposto. Sarebbe ottimo avere anche dei contrassegni per bicchieri e bottigliette.

I tappi in sughero con un taglio longitudinale dove inserire il cartellino con il nome del commensale, possono costituire un segnaposto in stile country.