5 idee geniali e utili per riciclare i fondi di caffè e come conservarli per evitare che ammuffiscano

Dopo aver preparato un buon caffè fumante, ne avanzano sempre i fondi, cioè i chicchi macinati. Per pigrizia, capita spesso di disfarsene.

Tuttavia, come ormai è noto, buttarli è un immenso spreco, poiché sono davvero preziosi in ambito casalingo e tornano utili anche per concimare alcune specifiche piante nel giardino. In questa guida vedremo 5 idee geniali e utili per riciclare i fondi di caffè.

Come repellente contro le formiche

Disporre alcune ciotoline di fondi di caffè in punti specifici della casa o del balcone può essere utile a combattere l’infiltrazione delle formiche. Probabilmente, potrebbe non bastare se è in corso una vera e propria invasione. In caso ce ne siano poche, si rivelerà una soluzione decisamente utile. Tutto sta nel posizionare i fondi nelle zone giuste, cioè quelle da cui si ritiene che le formiche provengano.

Scacciare i cattivi odori dal frigorifero

A volte, capita che quest’utile elettrodomestico emani un odore sgradevole. In questi casi, una ciotolina di fondi di caffè tornerà utile per deodorarlo.

Per testare una nuova caffettiera

Quando si compra una moka, è bene usarla per preparare due-tre caffè che non andranno bevuti. Per limitare al massimo gli sprechi, si potranno usare i fondi di caffè essiccati.

Concimare le piante acidofile

È vero, i fondi di caffè sono un ottimo concime naturale. Bisogna però sapere che non vanno bene per tutte quante le piante, ma solo a quelle che amano un terreno acido. Alcuni esempi sono azalee, camelie, gigli, ortensie e magnolie o anche carote, zucche, zucchine e pomodori.

Per concimarle, basterà spargere i fondi di caffè essiccati sul terreno in cui crescono e spargerle attorno alla base della pianta con l’aiuto di un rastrello.

Togliere la puzza di aglio dalle mani

Dopo aver tagliato l’aglio, potrebbe capitare che il suo odore non voglia assolutamente andare via dalle mani. Per risolvere quest’inconveniente, si possono strofinare un po’ di fondi di caffè tra le dita.

Se si ha intenzione di conservare a lungo i fondi di caffè per riutilizzarli, bisogna farli essiccare per evitare che ammuffiscano. In realtà, seguire questo procedimento è importante anche se si ha intenzione di usarli per concimare le piante acidofile o testare una nuova moka per il caffè.

Basta semplicemente metterli in forno ad una temperatura di 50° circa per 15 minuti. Una volta raffreddati, andranno trasferiti in un contenitore chiuso ermeticamente. Dopo qualche ora, controllare se si è formata della nebbia sul coperchio. Se ciò è avvenuto, vuol dire che sono ancora troppo umidi e che vanno fatti essiccare nuovamente. Quindi, riporre il contenitore con i fondi di caffè ben sigillato in un luogo asciutto, fresco e buio.

