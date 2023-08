5 idee economiche per abbellire un giardino piccolo: come arredarlo e renderlo accogliente spendendo pochi soldi

Hai pochi soldi da spendere ma desideri un giardino degno di una villa di lusso? Segui questi consigli e trasformerai il tuo piccolo angolo verde in un giardino bello come quello di una reggia!

Anche un piccolo spazio verde può trasformarsi in un bellissimo giardino decorato con stile. Se anche tu hai un piccolo fazzoletto di terra dietro casa e non sai come decorarlo, eccoti qualche idea. Con un budget limitato e un po’ di creatività, vedrai che risultati. Sei ancora in tempo per goderti la tua oasi verde per il resto della bella stagione!

5 idee economiche per abbellire un giardino piccolo, partiamo dai mobili

Se l’area è più stretta che profonda, meglio un set con divanetto e tavolino. Puoi anche optare per un vero e proprio tavolo da pranzo, ma solo se hai un portico coperto. Quelli più economici sono quelli in PVC o plastica, ma potresti trovare qualche offerta super. Altrimenti, ci sono sempre i mercatini vintage, a volte trovi mobili in ottime condizioni a prezzi piccolissimi. O puoi darti al fai da te e trasformare i pallet in divani, poltrone o piattaforme da riempire di cuscini.

Risolto il problema delle sedute, passiamo alla parte più artistica e decorativa. Anche se hai poco spazio a disposizione non devi rinunciare ai complementi d’arredo. Sono proprio questi piccoli dettagli che creano l’atmosfera giusta ed elevano lo stile anche in uno spazio piccolo. Posiziona strisce di luce sulla zona da illuminare, puoi riutilizzare le luci per l’albero di Natale che hai in cantina.

Pezzi immancabili che danno quel tocco di classe

Se non hai ancora il prato, hai due opzioni per rendere più accogliente il tuo giardino. Per prima cosa puoi stendere qualche tappeto, almeno coprirai la terra battuta. Altrimenti, se vuoi risparmiare, procurati ciottoli, pietre e sassi di fiume e distribuiscili a terra. Anche qualche ramo secco recuperato dal bosco e posizionato in punti strategici darà quel tocco in più. Passiamo alle piante che sono fondamentali per decorare un giardino degno del suo nome. Posizionale con tutto il vaso, magari su una vecchia scaletta per creare un angolo verde.

Per finire, il tocco di classe che lascerà tutti gli ospiti a bocca aperta, il braciere! Puoi interrarlo o procurartene uno con i piedini che puoi spostare a tuo piacimento. Nuovo ti costerà tra i 60 € e i 200 € oppure puoi realizzarlo con materiali di scarto. Non ti serve altro che un treppiedi, un piatto in metallo piuttosto grande e il gioco è fatto. Posiziona qualche sdraio intorno, mettici della legna e goditi il tepore del fuoco. Puoi anche arrostire i marshmallow proprio come fanno nei film.

Quindi come hai visto, eccoti 5 idee economiche per abbellire un giardino piccolo senza spendere troppo. Puoi trasformare il tuo spazio esterno in un rifugio accogliente con le giuste idee e un po’ di creatività.