Cucina e soggiorno sono sicuramente tra le zone più vissute della casa. Sono spazi ideali per passare del tempo in famiglia e godersi la convivialità. Anche per questo motivo sempre più persone scelgono ambienti unici e non locali separati. Meglio un soggiorno con angolo cottura che possa unire al meglio le nostre necessità. Soprattutto se la casa non ha una metratura molto grande.

Per non parlare poi di chi ama gli spazi totalmente aperti e opta per gli open space. Loft di un ambiente unico anche di 60 mq super luminosi e senza barriere. Ma anche se non ci sono barriere fisiche come le pareti suddividere le zone è importante.

Non solo è più funzionale ma ci permette di creare degli angoli perfetti e ben arredati. Così incredibili che sembrano uscire direttamente da un catalogo di arredamento. Giocando con le proporzioni e con l’aiuto di mobili e complementi d’arredo si può ottenere un risultato spettacolare. Dividendo così le varie zone in ambienti definiti che ci fanno vivere al meglio la nostra casa.

5 idee creative ed economiche per dividere cucina e soggiorno in poche mosse anche senza pareti in cartongesso

Uno dei metodi più comuni per dividere lo spazio tra cucina e soggiorno è la libreria. È sicuramente un buon modo per creare due ambienti distinti con un solo mobile. Però non è una soluzione molto pratica se già lo spazio a disposizione è contenuto.

Una delle più funzionali che si ingloba meglio nell’ambiente è l’utilizzo di una penisola da cucina. Si può creare una divisione tra cucina e soggiorno sfruttando penisola o isola con gli sgabelli. In questo modo si avrà anche lo spazio sul bancone per cucinare oltre che per mangiare. Un must irrinunciabile sono poi le luci pendenti dal soffitto che esaltano la zona.

Se non si ha lo spazio necessario per un’isola si può optare per la pedana. Questo metodo sfrutta la controsoffittatura per esaltare e dividere la zona cucina dal soggiorno. Ricavando questa sorta di nicchia che valorizza la cucina e crea una divisione naturale.

Pavimento diverso e parete in vetro

Per non rinunciare allo spazio in più meglio una parete in vetro divisoria. Utile soprattutto se la zona cucina è molto piccola ma fa anche da zona pranzo. Invece di utilizzare il tavolo come divisorio facciamo installare una parete di vetro. La porta può essere a scomparsa per guadagnare altri centimetri. Così non rinunceremo neanche ad un po’ di luce.

Altrimenti possiamo sfruttare il pavimento come divisorio. Utilizzando due tipi diversi tra zona cucina e zona soggiorno. Scegliamo due colori che si abbinano bene e posizioniamo magari qualche pianta. Magari su una mensola o anche a terra, le piante sono ottimi complementi d’arredo.

Per finire il modo più semplice e meno costoso di tutti, dipingere le zone di colori diversi. Questo crea una barriera sottile e poco invasiva che non ruba centimetri preziosi.

Ecco quindi 5 idee creative ed economiche per dividere cucina e zona salotto in modo semplice ed efficace.

