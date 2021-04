L’arte del riciclo può essere molto utile per l’ambiente. Ma è anche un metodo molto comodo per risparmiare, dando nuova vita agli oggetti. In questo modo si evita di creare rifiuti in modo intelligente. Per questo motivo sono tante le persone che abbracciano questa pratica. Basta solo un po’ di creatività e si può facilmente riutilizzare ogni oggetto. Anche un sacchetto del pane.

5 idee creative e utili per dare nuova vita al sacchetto del pane in poche mosse

Il pane è sicuramente uno degli alimenti che non manca mai sulle tavole italiane. L’odore del pane fresco è inebriante, e per mantenerlo tale si usano proprio questi sacchetti. Ma una volta terminato, il primo istinto è sicuramente quello di buttarlo del bidone apposito. Non tutti sanno che può essere utilizzato anche in cucina.

È l’ideale per mantenere sempre fresco il cibo da asporto

Se dobbiamo portare il pranzo in ufficio questo è un ottimo modo. È resistente, quindi possiamo inserirci tranquillamente i contenitori con il nostro pranzo. In più se abbiamo l’abitudine di mangiare la frutta in ufficio, la manterrà fresca. Possiamo anche aggiungere una tovaglietta e le posate senza aver paura che si rompa.

Ma può essere d’aiuto anche in cucina. Grazie alla sua composizione può essere usato per far essiccare le erbe aromatiche. Rosmarino, menta, origano. Basterà metterli nel sacchetto di carta, richiuderlo e conservarlo in un posto asciutto. E in pochissimo tempo avremo le nostre erbe essiccate, pronte all’uso.

Ma è utile anche per le preparazioni. Si può usare per la cucina al vapore. Però bisogna prima assicurarsi che sia completamente di carta e non una composizione di materiali. Basterà posizionarlo sul cestello e inserirci il cibo da cucinare. Si cuocerà tutto perfettamente senza farlo attaccare al cestello. In più è l’ideale per scolare dall’olio la frittura. Basterà posizionarlo su un piatto. E assorbirà perfettamente l’olio in eccesso.

Un’idea originale per un biglietto d’auguri

Se siamo stanchi dei soliti biglietti, ecco come fare. Ci basterà ritagliare un rettangolo di cartone riciclato e incollarci sopra il sacchetto di carta. Rifinire i bordi e concludere con un filo di spago e un fiore secco. Originale e super ecologico!

Ecco 5 idee creative e utili per dare nuova vita al sacchetto del pane in poche mosse. Mi raccomando, controlliamo sempre il simbolo del riciclaggio. Soprattutto per utilizzarlo in cucina. Deve essere PAP, con il numero 21 o 22.

