Nella pulizia della casa basta conoscere i giusti segreti per impiegare meno tempo e ottimizzare il lavoro. Ecco a voi alcuni consigli che serviranno nella pulizia dei diversi ambienti della casa.

Tutti questi metodi sono economici e consentono di pulire più efficacemente e senza troppi sforzi fisici.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ecco, quindi, 5 geniali trucchi di pulizia che fanno risparmiare denaro e fatica preziosi.

Come rimuovere le fastidiose macchie di acqua calcarea

Tutte le persone impegnate nella pulizia della casa conoscono bene la fatica di dover rimuovere le macchie di calcare. I rubinetti del bagno o il soffione della doccia presentano antiestetiche macchie bianche difficilissime da rimuovere.

Una soluzione naturale e super efficace consiste nel mescolare pochi ingredienti. Si tratta di 250 grammi di sale di Epsom, 125 grammi di bicarbonato di sodio e circa 100 millilitri di sapone per piatti. Mescolare gli ingredienti, lasciare agire il composto sulle macchie e poi lavare via il tutto.

Questo rimedio è ottimo per piastrelle e rubinetteria.

Per eliminare sporco e batteri dal WC

Questo secondo composto serve per la pulizia efficace del water.

Basta mescolare 125 grammi di bicarbonato, 140 grammi di aceto bianco (possibilmente distillato) e mezzo cucchiaino di tea tree oil.

Questa soluzione, spruzzata su tavoletta e direttamente nel WC, è a prova di batterio.

Per la pulizia dei tappeti a secco

Mescolare 250 grammi di bicarbonato con 125 grammi di amido di mais, 125 grammi di farina di mais. Aggiungere un cucchiaio di chiodi di garofano interi e 4 foglie di alloro.

Cospargere sui tappeti e aspirare direttamente con l’aspirapolvere dopo 10 o 15 minuti. Provare prima su una piccola sezione nascosta del tappeto.

Eliminare i grassi dalla cucina

Tutti cercano un modo poco aggressivo per eliminare efficacemente l’unto e il grasso dalla cucina.

In realtà, basta mescolare 200 millilitri d’acqua distillata con 2 cucchiai generosi di sapone di Castiglia e 20 gocce di olio essenziale. Quest’ultimo è puramente facoltativo, ma offrirà una gradevole profumazione.

Vaporizzare direttamente sulle superfici e lavare via il tutto. Per conoscere invece un metodo efficace per rimuovere il grasso incrostato sulle griglie dei fornelli da cucina ecco un’altra guida.

Polvere e sporco

L’ultimo rimedio è un detergente spray jolly da usare per rimuovere polvere e sporco da più superfici della casa.

Mescolare 250 millilitri d’acqua con 2 cucchiai di olio d’oliva e 60 grammi circa di aceto distillato. Aggiungere anche 10 o 15 gocce di olio essenziale dell’aroma preferito.

Tutti questi rimedi sono naturali, efficaci e rispettosi dell’ambiente.

Erano questi i 5 geniali trucchi di pulizia che fanno risparmiare denaro e fatica preziosi.