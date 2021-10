Ormai ci siamo! Mancano davvero pochissimi giorni ad Halloween, la festa più mostruosa dell’anno.

La sera del 31 ottobre è ormai usanza consolidata anche da noi organizzare feste a tema. Si intagliano zucche per realizzare le classiche Jack-o’-lantern e spesso ci si traveste. Ovviamente, i costumi ideali per quest’occasione dovranno essere paurosi: streghe, vampiri, scheletri e fantasmi… Chi è abile con il fai da te, potrebbe preparare un costume in totale autonomia, magari prendendo spunto da uno di questi 3 simpatici costumi di Halloween veloci da realizzare e praticamente a costo zero.

Non tutti, però, hanno voglia di mascherarsi. Non c’è alcun problema. Che ci si travesta o meno, per la sera del 31 ottobre tutti possiamo immergerci nell’atmosfera macabra semplicemente giocando con il trucco. Per ottenere un effetto spaventoso non è necessario essere esperti make-up artist. A breve, infatti, spiegheremo 5 formidabili idee semplicissime da mettere in pratica per un trucco di Halloween così ben riuscito che farà invidia a tutti.

Strega

Essenziali sono matita, mascara ed eyeliner, rigorosamente neri. Sfumare poi sulle palpebre un ombretto verde o blu e creare un contrasto con un altro ombretto dorato. Con il fard, enfatizzare bene gli zigomi e, infine, completare il tutto con un rossetto rosso.

Spettro o fantasma

Ecco ora un trucco davvero molto semplice. La base, ovviamente bianca, si realizza con del borotalco, del cerone, della cipria bianca o del colore apposito per il body painting. Realizzare, a questo punto, un pesante effetto smokey attorno agli occhi.

Vampiro

La base del fantasma va benissimo anche per il vampiro. In aggiunta, applicare sulle palpebre un ombretto viola intenso. La bocca andrà truccata di rosso, magari con qualche sbavatura per ricordare un rivolo di sangue.

Proseguiamo con la nostra carrellata di consigli sui trucchi spaventosi con altre due idee.

Fil di ferro lungo le labbra

Su una base del viso pallida (come visto più sopra), con una matita nera, tracciare due linee nette ai lati dell’apertura della bocca. Quindi, eseguire dei piccoli trattini perpendicolari.

Ragnatela

Anche in quest’ultimo caso, procedere con una base pallidissima ed un trucco effetto smokey per gli occhi. Vediamo ora come disegnare la ragnatela. Utilizzando un pennellino dalla punta molto fine, tracciare con l’ombretto nero delle righe concentriche che vanno a finire al centro della guancia o dell’occhio (le zone più adatte per questa decorazione). Sfumare dunque le linee base con ombretto nero o grigio antracite. Con l’eyeliner, unire le varie linee formando piccoli archi in modo da ricreare la trama della tela del ragno.

Importante avvertenza valida per tutti i trucchi

Trattandosi in alcuni casi di prodotti che non si utilizzano abitualmente, si consiglia caldamente di prestare estrema attenzione ad eventuali allergie. Prima della serata di festa, testare un poco di prodotto nell’incavo del braccio e attendere 24 ore per notare eventuali reazioni.

