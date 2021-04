In questo singolare momento storico i sintomi di ansia e stress hanno avuto un aumento esponenziale.

È capitato a tutti di sentire quel magone allo stomaco, il cuore che batte all’impazzata, il respiro incontrollabile. Di certo non sono sintomi che fanno stare bene e inducono a vivere con preoccupazione la vita di tutti i giorni.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Un momento quasi inconsapevole che arriva in qualsiasi ora della giornata e luogo, in ufficio, per strada, in un negozio, in casa.

Il corpo risponde emotivamente a possibili eventi rischiosi, ma anche a paranoie e angosce mentali che arrivano in quel preciso istante.

È anche uno stato necessario, in forma lieve, perché tutela il fisico e la mente da scelte sbagliate, possibilmente dannose. Ma quando diventa incontrollabile bisogna correre ai ripari.

Ben inteso che bisogna sempre capire con il proprio medico come affrontare il problema in maniera adeguata. Non sono un’alternativa alle terapie, ma possono aiutare 5 esercizi utili che tutti possono fare per allontanare e combattere l’ansia e stare meglio.

Esercizi per la mente

Per meditare, è essenziale trovare una posizione comoda, mantenere la schiena dritta e chiudere gli occhi. Cercare di escludere tutti i rumori e concentrare l’attenzione su di sé. Bisogna riuscire a percepire tutte le parti del corpo e avere un respiro costante. Anche se arriva un pensiero, accoglierlo, ma con distacco, senza che le emozioni prendano il sopravvento.

L’esercizio della consapevolezza si può fare al mattino, durante la meditazione. Concentrare le energie sugli aspetti positivi della vita, sugli obiettivi, sulle potenzialità, per aumentare la fiducia in sé stessi.

Per rilassare il fisico, ripetere per ogni arto, dentro di sé, che è pesante, finché tutti i muscoli saranno distesi.

Allenare il fisico

Tra i 5 esercizi utili che tutti possono fare per allontanare e combattere l’ansia e stare meglio c’è sicuramente l’attività fisica. Basta una camminata veloce, un po’ di fitness, una corsa, perché il corpo produrrà la famosa serotonina, alleato del buon umore, scaccerà i brutti pensieri. Possiamo allenare il fisico anche comodamente da casa con questo esercizio.

Non per ultima, la respirazione profonda gioverà al controllo dell’ansia. Per 10 minuti, rilassare mente e corpo, fissare un’immagine positiva che calmerà le preoccupazioni. Respirare lentamente ad occhi chiusi e controllare l’espirazione e l’inspirazione dal naso, troveremo subito una sensazione di benessere.