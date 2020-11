Allenarsi è facile se si può andare in palestra o se si ha a disposizione un parco vicino casa. Se per un periodo non si è in grado per diversi motivi di frequentare né la palestra né altri spazi adeguati a fare sport, allora bisogna trovare una soluzione alternativa.

L’alternativa migliore è creare una piccola palestra casalinga, con attrezzi basilari e magari un tapis-roulant o una cyclette. Se invece si ha poco spazio e poca voglia di montare su una macchina a pedali, si può provare un efficace allenamento casalingo senza aiuto di attrezzi particolari. Ecco 5 esercizi cardio super efficaci per allenarsi da soli a casa e perdere peso velocemente.

Cos’è l’allenamento cardio?

Gli esercizi cardio (cioè che stimola l’apparato cardiocircolatorio e respiratorio) consentono di bruciare calorie velocemente e con intensità media. Lo scopo è chiaramente quello di tonificare il corpo e perdere contemporaneamente peso.

Gli esercizi che rientrano in questo allenamento sono skip a ginocchia alte e corsa sul posto, step up, squat per i glutei, jumping jacks (salti sul posto) e scalatore.

I benefici di questo allenamento sono molteplici anche se ci si allena a casa. Tra questi:

Miglioramento della funzione cardiovascolare;

perdita di peso;

riduzione dello stress;

riduzione dell’affaticamento quotidiano.

5 esercizi cardio super efficaci per allenarsi da soli a casa e perdere peso velocemente

Per cominciare l’allenamento cardio a casa basta un minuto per ciascun esercizio, ripetuto poi per 2 o 3 volte. L’importante è non andare mai oltre il limite dell’affaticamento; si può aumentare la propria resa poco alla volta nel tempo.

Si comincia con lo skip sul posto con ginocchia alte, necessario a riscaldare il corpo. Le ginocchia devono alzarsi oltre la linea dell’ombelico e la schiena deve essere mantenuta dritta. Inspirare e espirare a ogni movimento è fondamentale. Velocità e altezza delle ginocchia variano in base alla propria preparazione fisica.

Si procede con gli Step up che si concentrano su cosce e glutei. Basta un gradino della scala di casa o una piccola panca. L’importante è mantenere la schiena dritta e non eccedere con la velocità. Questo esercizio può essere sostituito da affondi indietro alternati: portare indietro nel gesto di inchino una gamba alla volta alternando.

I Jumping jacks

I Jumping jacks sono semplici salti che alternano mani e gambe larghe. Diciamo che assomiglia ai salti dall’allenamento del soldato. Questo esercizio agisce su tutto il corpo e può avere minore o maggiore intensità rispetto alla preparazione fisica.

Il mountain climber o “lo scalatore” è un esercizio fatto da terra, nella posizione di plank: le mani a terra, perpendicolari alle spalle, le gambe raggiungono il petto una alla volta simulando una scalata o una corsa. In questo caso è fondamentale che la schiena sia dritta e gli addominali contratti.

Il salto con la corda è un esercizio inizialmente poco pratico. L’acquisto della corda è di poco conto, anche se esistono corde specifiche e più costose. L’alta intensità, il coinvolgimento di tutto il corpo fanno del salto alla corda un esercizio completo. Con la corda si tonificheranno tutti i muscoli e specialmente i glutei e si perderanno molte calorie.

5 esercizi cardio super efficaci per allenarsi da soli a casa e perdere peso velocemente; oltre a questi non si dimentichino gli squat, fondamentali per l’allenamento di gambe, glutei e addome.