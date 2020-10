Lo stile non ha età, ma attenzione ai capi d’abbigliamento che inevitabilmente invecchiano chi li porta, dopo i 50 anni. Alcune scelte di styling sono come un autogol. Ecco alcune regole suggerite dagli esperti di Moda di Proiezioni di Borsa.

Lascia perdere i capi troppo classici

Quando è possibile, bisogna rompere con le regole che non vale più la pena di seguire con devozione. Un outfit troppo classico, come un abito blu o nero con blusa e perle, non gioca a favore di chi vuole sembrare più giovane.

Una giacca particolare, una collana molto importante o qualcosa di maculato possono rinnovare un’aria un pò troppo severa e polverosa. Basta col tailleur monocolore, meglio sostituire con spezzati, blazer particolari e il denim. Basta anche con gli accessori in coordinato, sono graditi i colori accesi e differenziati.

5 errori da non fare se non vuoi sembrare più vecchia

Le stampe maxi solitamente aumentano l’età. È meglio orientarsi su fantasie minute e discrete, su geometrie piccole e preziose.

Anche gli abiti troppo stretti aumentano l’età. Bisogna pensare alla regola del “non”. Da oggi vesti non troppo largo e non troppo stretto. Indossa sempre qualcosa di non troppo casual e non troppo elegante. E niente collana di perle a un filo solo. Meglio mescolarla con altre collane e con girocolli a catena, Anche con un foulard, che si può anche portare intrecciato ai capelli.

Un occhio alla couture, anzi due

Cerca ogni giorno la perfetta simbiosi fra un’estrosità superficiale e un’essenzialità di forma. Decori, stoffe e colori devono esprimersi su basi semplici e minimali. La borsa a tracolla ringiovanisce e rende sempre fluido il movimento.

Mai più tacchi troppo alti

La comodità e la spontaneità sono al primo posto. Tra i 5 errori da non fare se non vuoi sembrare più vecchia, ci sono anche quelli relativi ai tacchi, che non devono essere troppo alti.

Se non si riesce a camminare per il fastidio, una scarpa non vale la pena di essere indossata. Il tacco basso si accompagna ai bisogni quotidiani di ogni giorno, e si adatta a pantaloni, abiti medi, gonne e jeans. Mentre la sera, per volare sui tacchi, servono un tubino luccicante o un abito lungo che valorizzi la bellezza di tutte.