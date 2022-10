5 errori da non fare per mantenere la friggitrice ad aria sempre funzionante

La friggitrice ad aria è sicuramente tra gli elettrodomestici più utilizzati del momento. Sponsorizzato e consigliato praticamente da tutti, sia su internet che in televisione, in poco tempo è diventato uno strumento imprescindibile in cucina.

Il vantaggio della friggitrice ad aria è che consente di cucinare diverse pietanze in maniera semplice e veloce, senza utilizzare grandi quantità di grassi. Questo è possibile grazie all’aria calda che, proprio come accade in un normale forno ventilato, avvolge e cuoce il cibo a temperature elevate costanti.

Tuttavia molte persone tendono ad utilizzare la friggitrice ad aria a sproposito, recando danno agli alimenti e allo strumento stesso. Nelle prossime righe vedremo quindi quali sono i problemi più comuni e sveleremo i 5 errori da non fare se non vogliamo rovinare la friggitrice ad aria.

I problemi principali nascono spesso da una mancata pulizia

Uno degli aspetti più sottovalutati è sicuramente la pulizia della friggitrice ad aria. Molte persone, infatti, tendono a non pulirla frequentemente, facendo accumulare nel cestello briciole, pezzi di cibo, macchie di grasso e così via. Tuttavia questo è sbagliatissimo. La sporcizia, in realtà, andrebbe rimossa subito dopo ogni utilizzo, per far sì che non si incrosti sulle superfici e non crei problemi.

Per pulire al meglio la friggitrice ad aria potremmo realizzare uno sgrassatore fai da te. In uno spruzzino uniamo: 100 ml di acqua demineralizzata, 10 g di acido citrico e un goccio di detersivo per i piatti. Una volta realizzata questa miscela, basterà spruzzarla sulle pareti interne ed esterne del cestello, lasciare agire per 15 minuti e passare un panno umido in microfibra per eliminare la sporcizia.

Attenzione, però, a non sfregare troppo il rivestimento antiaderente con eventuali spugnette o retine. Molti, infatti, per scrostare con più efficacia lo sporco, tendono ad applicare troppa energia, finendo così per danneggiare il rivestimento e, di fatto, l’elettrodomestico stesso.

Tra i 5 errori da non fare ce ne sono 3 che molti sottovalutano

Un altro errore molto comune, che ha a che fare con l’uso quotidiano di questo elettrodomestico, è quello di cuocere troppi alimenti tutti insieme. Questi ultimi, infatti, andrebbero posizionati in maniera tale da non sovrapporsi. Altrimenti, il rischio sarebbe quello di sovraccaricare troppo il cestello e cuocere male gli alimenti. Nel caso in cui avessimo troppo cibo da preparare, potremmo cucinarlo a più riprese o utilizzare il forno ventilato di casa.

Tra gli utilizzi scorretti della friggitrice ad aria rientra anche l’inserimento di pellicole protettive, come la carta forno o fogli di alluminio, all’interno del cestello. Con questa pratica, molti pensano di migliorare la cottura degli alimenti e di diminuire l’utilizzo di grassi. In realtà, però, coprendo la parte inferiore del cestello, non faremo altro che bloccare il flusso ad aria all’interno dell’apparecchio, provocandone una perdita dell’efficienza.

Quali alimenti non si possono cucinare nella friggitrice ad aria?

Infine, l’ultimo tra i 5 errori da non fare è molto frequente ed è quello di tentare di cucinare degli alimenti che, in realtà, non andrebbero introdotti all’interno dell’elettrodomestico. Tra questi ricordiamo, ad esempio, le verdure fresche che, nella friggitrice ad aria, tenderebbero a disidratarsi troppo, diventando immangiabili. Sarebbe diverso il discorso se, invece, aggiungessimo nel cestello le verdure congelate. Queste ultime, infatti, avranno la possibilità di trattenere maggiore umidità, preservando così la loro croccantezza in cottura. Inoltre si consiglia di non cuocere in questo strumento:

formaggi, che finirebbero con lo sciogliersi, creando incrostazioni difficili da eliminare;

pasta, riso e altri cereali crudi che, in assenza di acqua, si brucerebbero;

alimenti in polvere o in pastella.