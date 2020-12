Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Per chi non vuole rovinare l’outfit e renderlo impeccabile, dovrebbe prestare attenzione ed evitare 5 errori. Spesso si presta poca attenzione all’abbinamento dei colori, allo stile o agli accessori. Ma il concetto basilare da non dimenticare è che bisogna sentirsi bene e a proprio agio con i capi o gli accessori che si indossano per apparire belli e sicuri.

Un esempio evidente sono vari profili Instagram che mostrano proprio come non ci sia un’età per sentirsi belle e alla moda. In effetti con dei semplici accorgimenti si può addirittura ringiovanire l’outfit e sentirsi più giovani. Bisognerà abbandonare alcune abitudini e bilanciare i diversi stili e colori senza eccedere troppo.

5 errori da evitare se non si vuole rovinare l’outfit

Un indumento che non passerà mai di moda sono i jeans. Gli intramontabili jeans a “palazzo”, skinny, “zampa”, strappati, decorati o altro saranno e resteranno un indumento di tendenza che non ha età. Conviene non utilizzare mai vecchi jeans non alla moda, rinnovarsi potrà permettere di essere al passo con i tempi.

Fare attenzione ai diversi tipi di stampa, infatti non sempre la fantasia si accosta bene ai lineamenti del viso o al colore di carnagione. Fantasie tipo pois, fiori, figure geometriche o altro non sempre si accordano con uno stile giovanile e trendy e si rischia di avere l’effetto opposto.

Uno stile classico può essere il meno adatto se si vuol apparire meno seriosi e più giovanili. Il classico tailleur a tinta unita con scarpe con il tacco, può essere un’arma a doppio taglio se l’occasione non lo richiede.

Anche gli accessori fanno la loro parte. Sono molto importanti per fare il punto sullo stile: classico, trendy, glamour, rock o altro. Scarpe e borsa non dovranno essere rigorosamente coordinate, si potrà eccedere con l’accessorio dove si vuole attirare l’attenzione con fantasie e colori forti.

Foulard e gioielli

Il foulard è un accessorio che non tutti usano ma che può fare nettamente la differenza. Ci sono molti modi per utilizzare un foulard oltre quello di portarlo al collo come una sciarpa. Si possono creare fantasiose acconciature come una coda di cavallo, intrecciarlo tra i capelli o usarlo come fascia. Ma non solo, infatti è utilizzato come cintura, bracciale fasciante, attorno alla catena di una borsa o in tanti altri modi artistici.

Inoltre i gioielli arricchiscono l’outfit e sono sempre più richiesti i vintage che ricordano molto gli anni ’80. Il trend del momento richiede una maggiore attenzione a non indossare un girocollo a meno che non sia l’unico. Infatti è di moda indossare molte collane insieme, anche catene groumette che arricchiscono ed evidenziano il décolleté.