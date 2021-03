Forse sarà quest’anno di privazioni o forse la passione dei nostri genitori. Forse ancora, per esigenze lavorative. Insomma i motivi che ci spingono a seminare l’orto, il prato o il giardino sono molti.

Tuttavia, a differenza dei motivi che sono diversi, le modalità con cui seminiamo dovrebbero rispettare assolutamente delle regole. Oggi Noi di ProiezionidiBorsa vediamo 5 errori comuni, da evitare per avere un ottimo risultato. Ecco, allora, di seguito, i 5 errori da evitare quando si semina l’orto, il prato o il giardino.

Profondità

La profondità è il primo errore, dato che può essere quello più grave. Infatti, dobbiamo trovare un giusto equilibrio tra due fattori.

Se mettiamo i semi troppo vicino alla superficie della terra, rischiamo che gli uccelli che li mangino. Se, invece, li sotterriamo troppo al di sotto della superficie, rendiamo il processo di germinazione molto complesso.

La regola generale, per non sbagliare, è quella di metterli al di sotto della superficie seguendo la loro stessa lunghezza.

Momento

Con l’arrivo della corrente elettrica e del riscaldamento, forse ci dimentichiamo che l’anno è composto da quattro stagioni. Addirittura, ogni mese presenta caratteristiche climatiche sue, per non parlare delle latitudini.

Prima di piantare una qualsiasi pianta, ortaggio, fiore o erba dobbiamo andare a controllare di farlo nel momento giusto. Non credo che riusciremmo a passeggiare in inverno in costume da bagno per le nostre città. Perché lo chiediamo alle nostre piccole piante?

Dosaggio

Il dosaggio riguarda soprattutto le colture intensive o l’erba del prato. Anche qui, troppi pochi semi rendono il terreno brullo. Troppi semi, porteranno a piante o erbe che si uccidono da sole. Controlliamo bene questo passaggio e, nel dubbio, chiediamo consiglio ad un esperto.

Acqua

Un vecchio adagio diceva che le piante che accudiamo muoiono più spesso per troppa acqua che per troppa poca. Molte radici, infatti, rischiano di marcire se stanno per troppo tempo a contatto con l’acqua. E, se non abbiamo una coltura intensiva di riso a casa, questo discorso vale essenzialmente per tutte le piante.

Tecnica

Per ultimo, la tecnica. Esistono, infatti, svariate tecniche di semina, ognuna perfetta per ogni coltura differente. Prima di seminare, dobbiamo andare a controllare e capire quale tecnica usare. Altrimenti, rischiamo solo di bruciare calorie per nulla.

Ecco, dunque, quali sono i 5 errori da evitare quando si semina l’orto, il prato o il giardino.