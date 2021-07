In estate è abitudine di molti trasferirsi dalla città in luoghi più freschi come la campagna e il mare. È il periodo dei grandi traslochi nei nostri luoghi di villeggiature dove passeremo probabilmente tutto il periodo estivo.

Per questo motivo è importante saper organizzare il nostro nuovo ambiente per goderci la vacanza in totale serenità. Ecco quindi che bisogna fare attenzione a come sistemare il nostro appartamento durante la stagione dei bagni.

Per questo motivo nelle prossime righe noi della Redazione di ProiezionidiBorsa spiegheremo i 5 errori da evitare per una casa al mare perfettamente ordinata e accogliente.

Bisogna assolutamente evitare, infatti, che la casa delle nostre vacanze si trasformi in un luogo angusto e tetro non funzionale e poco rilassante.

Le prime cose a cui fare molta attenzione

Per prima cosa bisogna evitare di usare materiali che siano poco funzionali e che richiedano molta manutenzione. Infatti, bisogna lasciare perdere tendaggi pesanti che impediscono alla luce naturale di filtrare.

Inoltre, possono trattenere la polvere creando un’aria pesante. Quindi meglio propendere per stoffe come il lino o il cotone. Sono tipiche del periodo estivo, semplici da lavare e molto leggere.

A proposito di luce, bisogna assolutamente evitare colori tetri, meglio colori luminosi. In questo modo verrà valorizzata la luce che in una casa al mare è fondamentale. Per questa ragione alle pareti è consigliabile mettere rivestimenti anti-umidità bianchi, oppure in tinte pastello o toni come il blu e il celeste.

Il terzo errore da evitare è la gestione degli spazi con troppe cose nelle stanze, anche in cucina. Bisogna mantenere la funzionalità degli ambienti tale che la casa risulti sempre piena di spazi e arieggiata.

5 errori da evitare per una casa al mare perfettamente ordinata e accogliente

Quindi l’organizzazione della casa deve essere fatta con i mobili essenziali. Inoltre, sono da preferire sedie pieghevoli, letti e tavoli estendibili al momento del bisogno.

La casa al mare può anche essere l’occasione di dare nuovo valore a mobili vecchi basta stare attenti allo stile. Il consiglio è quello di adottare uno stile moderno e marinaro usando elementi nautici, stelle marine e conchiglie. Infine, attenzione ai dettagli. Se è vero che è più funzionale un arredamento fresco e omogeneo, lo è anche quello di non rinunciare a un tocco personale.

Quindi ecco che sono da considerare piante, fiori, piccoli quadretti e libri che faranno l’appartamento estivo veramente nostro.