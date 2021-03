Noi di ProiezionidiBorsa siamo molto attenti al lavoro. Infatti, in questo articolo abbiamo parlato dei 3 lavori più richiesti nel 2021. Oggi però vorremmo concentrarci sulla nostra presentazione professionale. Parliamo naturalmente del cv, o curriculum vitae. Ci sono tanti modi per crearlo, alcuni più artistici altri più classici. In tutti però, dovremmo evitare alcuni errori. Ecco, allora, i 5 errori da evitare per scrivere un curriculum vitae perfetto.

Bugie o esagerazioni

La prima regola è quella di evitare ogni tipo di bugia o esagerazione. Chi vuole assumerci farà sicuramente un ulteriore controllo, e se abbiamo mentito lo scoprirà facilmente. Magari, avremmo mentito senza nessun motivo, anche perché ci avrebbero selezionato ugualmente.

Errori grammaticali

Prima di inviare il cv, dovremmo rileggerlo. Anche più di una volta, errori grammaticali o refusi si possono nascondere in una frase che sembra perfetta. Sarebbe davvero stupido rovinare tutto per un accento sbagliato o un acca messa a sproposito.

Foto poco professionali

Sembra una ovvietà, ma è meglio ricordarlo. Dobbiamo scegliere una nostra foto professionale, che ispira fiducia e professionalità. Il vestito naturalmente ha un ruolo importante, ma non è tutto. Lo sguardo deve essere serio e il taglio di capelli curato.

Mancanza di informazioni importanti

Se ci dimentichiamo di mettere la data di nascita, l’indirizzo e la cittadinanza abbiamo perso punti importanti. Sono informazioni molto importanti da non tralasciare. L’azienda potrebbe, infatti, cercare del personale a pochi chilometri o di un’età ben precisa.

Mancanza del contatto

Infine, un grave errore riguarda l’omissione della e-mail personale e del numero di telefono. Immaginiamoci l’addetto alle risorse umane dell’azienda in cui vorremmo lavorare. Sommerso di CV, nota il nostro ma non riesce a trovare come contattarci. Dovrebbe andare su internet a cercare il nostro contatto su LinkedIn e perdere tempo Non lo farà quasi mai. Ecco i 5 errori da evitare per scrivere un curriculum vitae perfetto.