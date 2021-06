Lavare i capelli ogni giorno o due volte a settimana come fanno alcuni…non è così importante! Perlomeno non sarebbe una questione così rilevante quanto quella del come laviamo i capelli.

Ecco allora i 5 errori che commettiamo lavandoci i capelli e che potrebbero sfibrarli o farli cadere

Di seguito illustriamo, dunque, quali sono 5 errori da non commettere se vogliamo scongiurarne la caduta ed evitare che si sfibrino.

Non spazzoliamo energicamente

Sempre di corsa e di fretta, siamo soliti risciacquare subito i capelli prima di insaponarli. Sarebbe consigliabile, però, spazzolarli prima con energia, in modo da sciogliere i nodi e togliere eventuali residui di lacca, e quindi scuoterli dalla polvere della giornata.

La temperatura dell’acqua

Molti di noi adorano lavare i capelli sotto l’acqua calda, è una soluzione molto rilassante ma al capello non giova.

Infatti l’acqua calda potrebbe alterare il cuoio capelluto e indurlo a produrre più sebo. L’acqua fredda, al contrario, non riesce a sciogliere bene il sebo e a trascinarlo via dal cuoio capelluto e dalla lunghezza.

Allora, come sempre, la virtù sta nel mezzo. Quindi laviamo i capelli con acqua tiepida e poi in ultimo facciamo un breve passaggio sotto l’acqua fredda.

Questo perché l’acqua fredda chiude le cuticole, ossia le squame presenti sull’esterno del capello, andando a proteggerlo dall’umidità.

Il risciacquo prima dello shampoo

Bagnare i capelli prima dello shampoo è la prassi. Questo passaggio deve avvenire un po’ più a lungo!

Occorre, cioè, che i capelli siano totalmente bagnati prima dello shampoo, in modo che lo sporco scivoli via prima appunto dello shampoo.

Usare sempre lo stesso shampoo

Questo è un errore gravissimo che tutti commettiamo. Ci abituiamo ad un prodotto che reputiamo buono ma non comprendiamo che le esigenze dei nostri capelli si modificano.

Dopo la tinta dovremo utilizzare uno shampoo fissativo del colore mentre se c’è molta umidità e le giornate sono piovose possiamo optare per un volumizzante.

Il massaggio del cuoio capelluto

Siamo abituati a fare un massaggio energico del cuoio capelluto con i polpastrelli. Spesso “arruffiamo” energicamente tutta la chioma sopra la nuca. Questo è profondamente sbagliato, ci dicono gli hair stylists.

In questo modo, soprattutto se la nostra acqua è calcarea, non faremo altro che ingarbugliare la chioma. Bisogna lasciare il capello insaponato in tutta la lunghezza e con le dita massaggiate dalla fronte fino alla nuca e al collo, senza fare movimenti circolari.

Ecco svelati, quindi, i 5 errori che commettiamo lavandoci i capelli e che potrebbero sfibrarli o farli cadere.