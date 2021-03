Per combattere raffreddore, naso chiuso e mal di gola le nostre nonne ci insegnano che esistono dei fantastici e semplicissimi rimedi naturali. Stiamo parlando dei suffumigi, ovvero di inalazioni calde per riuscire a respirare meglio e alleviare i terribili fastidi alle vie respiratorie.

Preparare i suffumigi è davvero semplice: dovremo solo portare a bollore una pentola d’acqua per respirarne i vapori, sia col naso che con la bocca, comprendo la testa con un asciugamano. Ma vediamo allora cosa aggiungere a questi 5 efficaci rimedi della nonna per combattere il mal di gola in modo da ottenere risultati strepitosi.

Suffumigi all’eucalipto

I suffumigi all’ eucalipto sono particolarmente consigliati per le congestioni nasali ma vantano anche grandi effetti contro il mal di gola. Quattro o cinque gocce diluite in un litro d’acqua basteranno per ottenere risultati fantastici.

Raccomandiamo questi trattamenti principalmente la sera, così da poter respirare meglio durante il sonno.

Suffumigi alla camomilla

La camomilla possiede fantastiche proprietà lenitive che aiutano a liberare le vie respiratorie: non a caso è molto utile contro il raffreddore anche sotto forma di tisana.

Per preparare i suffumigi alla camomilla basterà solo aggiungere dei fiori secchi all’acqua o, in mancanza di questi, anche una bustina per tisana. Grazie a questo rimedio potremo poi trattare anche alcuni casi di otite aggravate da presenza di muco.

Suffumigi al sale grosso

Un altro ingrediente che potremmo aggiungere ai suffumigi, sempre presente nelle nostre cucine, è il sale grosso. Come nell’irrigazione nasale, o jala neti, anche in questo caso si sfruttano le proprietà delle soluzioni idrominerali per pulire e disinfettare le vie respiratorie. Basterà anche solo un cucchiaio il sale grosso per godere degli effetti benefici.

Suffumigi al bicarbonato

Anche il bicarbonato di sodio può essere usato nei suffumigi. La proporzione suggerita dalle nonne è sempre quella di un cucchiaio di bicarbonato per una pentola piena d’acqua.

Un rimedio estremamente utile contro il raffreddore e il naso chiuso.

Suffumigi al tea tree oil

Infine, ultimo ma non per importanza, potremmo anche aggiungere dell’olio essenziale per combattere i primi sintomi dell‘influenza. Cinque gocce di tea tree oil faranno miracoli contro mal di gola e naso chiuso.

Erano questi i 5 efficaci rimedi della nonna per combattere il mal di gola e liberare le vie respiratorie.

